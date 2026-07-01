Ajdovščina: Letno kopališče z dnevom odprtih vrat začenja poletno kopalno sezono

V ponedeljek so se na Letnem kopališču Ajdovščina začele Športne počitnice za otroke. Do 7. avgusta jih bo uživalo kar 1250.

AJDOVŠČINA • Če je soditi po začetku, bo kopališče tudi letos priljubljena točka za Ajdovce pa tudi za obiskovalce s širšega območja, pravi direktor Zavoda za šport Ajdovščina, Uroš Pintar. Samo minulo nedeljo so zabeležili 500 obiskovalcev, ki so se ob pripeki skušali osvežiti v bazenski vodi. Kopališče je sicer začelo obratovati v soboto, 13. junija, za začetek samo v popoldanskem času. Ta teden so v dopoldanskem terminu na svoj račun prišli udeleženci programa Aktivne počitnice za upokojence, ki se po zajtrku in jutranji gimnastiki družijo tudi v bazenu.

Ob zaključku šolskega leta bo jutri od 15. ure dalje na letnem kopališču dan odprtih vrat, z brezplačnim obiskom, z njim pa bodo tudi uradno odprli poletno kopalno sezono. Od jutri dalje bo kopališče obratovalo po ustaljenem poletnem urniku, vsak dan od 9. do 19. ure. Dnevna karta za otroke od 3 do 14 let stane 3 evre, za dijake, študente, upokojence in invalide 4, za odrasle pa 5 evrov. Cena popoldanske vstopnice, za obisk od 16. ure dalje, stane 50 centov manj.

V vodstvu ajdovskega zavoda za šport pravijo, da se obeta pestro poletje. "Naše kopališče je vse bolj priljubljeno, ne samo med domačini, ampak tudi za obiskovalce s širšega območja. Lani smo imeli 25.000 obiskovalcev, naše kopališče pa se je uvrstilo na drugo mesto med naj kopališči. Tega smo še posebej veseli," je povedal Pintar. Na kopališču letos sicer ni novosti, a to obiskovalcev verjetno ne bo motilo.

Ob običajnem poletnem utripu bo sicer od ponedeljka tudi na kopališču bolj živahno, saj se začenjajo že uveljavljene Športne počitnice. Letos so v šestih terminih, od 29. junija do 7. avgusta, razpisali 1250 mest, na voljo je 14 različnih športnih programov, kjer se bodo otroci družili ob različnih športnih dejavnostih, od cheerleadinga do čisto pravih smučarskih skokov na skakalnicah na Kovku.