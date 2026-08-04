Ajdovska občina za projekte iz participativnega proračuna v desetih letih namenila dva milijona evrov

Med pogostejšimi so projekti s področja turizma, denimo postavljanje turističnih in informacijskih tabel, kot je ta v Podkraju.

AJDOVŠČINA • Po zadnjem glasovanju za participativni proračun leta 2025 so bile že uresničene pobude o postavitvi kamnitega korita, miz in klopi v Beli, razgledna točka v vasi Ustje, kolesarska postojanka v Velikih Žabljah, turistične table s klopcami na Colu in brunarica v Podkraju. Med izglasovanimi predlogi projekta Moja pobuda 2025-2026 je bilo tudi nekaj kompleksnejših, zato nekatere izmed njih zaključujejo letos. V zaključni fazi je tako postavitev polnilnice za električna kolesa ob stari šoli na Otlici, ureditev mladinske sobe v Domu krajanov v Dobravljah in energetske točke na sotočju Hublja in Vipave.

Predlagane pobude so bile zelo raznolike. Med pogostejšimi so projekti s področja turizma, kot so postavljanje turističnih in informacijskih tabel, urejanje tematskih poti ter manjše ureditve, namenjene predstavitvi krajev, njihove zgodovine in ponudbe.

Pomemben sklop predstavljajo projekti športne infrastrukture, kot so vadbeni parki na prostem, tekaške poti, športna igrišča in igrišča za odbojko na mivki. Takšni predlogi so še posebej pogosti na mladinskem področju. Veliko je pobud za urejanje vaških jeder, skupnih površin in prostorov za druženje, ki prebivalcem omogočajo srečevanje, povezovanje in kakovostnejše preživljanje prostega časa. Med izbranimi projekti so tudi priročniki, knjige in publikacije, ki predstavljajo zgodovino ter značilnosti posameznih krajev.

Dva milijona evrov za 125 projektov Kot so navedli na občini, so v prvem desetletju prejeli 330 pobud, od katerih so nato občani izglasovali 125 projektov. V desetih letih je občina za uresničitev pobud iz proračuna skupno namenila skoraj dva milijona evrov. Udeležba na glasovanju se je iz cikla v cikel povečevala, v zadnjih je glasovalo približno 3000 občank in občanov, starejših od 16 let.

Na občini so poudarili, da je več kot 90 odstotkov predlaganih projektov skladnih s strategijo razvoja občine, kar kaže, da "občanke in občani v svojih okoljih prepoznavajo podobne potrebe in razvojne usmeritve, kot jih občina zasleduje s svojimi programi in investicijami". Eden največjih dosežkov pa je prav vzpostavitev sistema, v katerem o izboru projektov ne odločajo župan, občinski svet ali občinska uprava, ampak je odločitev prepuščena prebivalcem, ki projekte predlagajo in nato o njih neposredno glasujejo.

Projekt Moja pobuda, ki je zapisan celo v statutu ajdovske občine, se je skozi leta nekoliko razvijal. Že v drugi izvedbi je bilo dodano področje Mladi, v četrti pa možnost elektronskega oddajanja pobud ter tudi glasovanja prek občinske mobilne aplikacije mAjdovščina. Večjih sprememb sistema za zdaj ni v načrtu. V prihodnje je glavni cilj nadaljevanje neprekinjenega izvajanja participativnega proračuna, povečanje udeležba na glasovanju ter krepitev njegove prepoznavnosti kot orodja, s katerim lahko prebivalci uresničujejo manjše, vendar za posamezne kraje zelo pomembne projekte.