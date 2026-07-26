Ajdovski Biotehnopolis počasi dobiva prve obrise

AJDOVŠČINA • "Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija za ureditev komunalne infrastrukture na tem območju, kar pomeni, da gradbeno dovoljenje pričakujemo še letos," je povedal ajdovski župan Tadej Beočanin in dodal, da bi to pomenilo, da bi tako občina kot tudi zasebni subjekti lahko že konec leta začeli z gradnjo.

Prvi dve zemljišči v skupni površini 6,2 hektara sta decembra lani kupila Univerza v Novi Gorici, ki bo tam gradila prostore za devet svojih laboratorijev in raziskovalnih centrov, in podjetje GaletaBio. Univerza je kupila 4,2 hektara veliko zemljišče, GaletaBio pa okoli dva hektara.

Urejanje komunalne infrastrukture bi lahko steklo konec tega leta oziroma najpozneje v začetku prihodnjega. Najintenzivnejša gradnja na območju pa naj bi potekala v letih 2027 in 2028.

Znanstveno-tehnološko središče, poimenovano Biotehnopolis Ajdovščina, je eden ključnih razvojnih projektov ajdovske občine v prihodnjih letih. Bilo naj bi tudi izjemnega pomena za razvoj celotne regije in biotehnološkega sektorja v državi.

Kompleks Biotehnopolis bo zrasel na 18 hektarov velikem območju severno od ajdovskega letališča. Na enem mestu bodo skupaj visokotehnološka podjetja, razvojno-raziskovalne in izobraževalne ustanove. Cilj projekta je namreč, da bi pospešili in olajšali prenos znanja med razvojno-raziskovalnimi institucijami in podjetji. Vanj bodo umeščene vsebine s področja biotehnologije, letalstva, informacijskih in zelenih tehnologij.

Projekt je v prvi fazi vreden okoli 200 milijonov evrov, od tega bo okoli 30 milijonov evrov javnih sredstev, ostalo pa bodo prispevali zasebni vlagatelji. Predvideni vložek Občine Ajdovščina je ocenjen na približno deset milijonov evrov. Občina bo namreč ob komunalni infrastrukturi poskrbela še za osrednje elemente centra, kot so letalski muzej, center znanosti s konferenčnim centrom in park za rekreacijo.