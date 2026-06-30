Ajdovski Incom prevzel GPI Istra, enega vodilnih regionalnih proizvajalcev embalaže

Med prvimi ukrepi po prevzemu je bila tudi izboljšava pogojev za zaposlene. Plače so se v prvem koraku povečale za 8 odstotkov.

AJDOVŠČINA, KANFANAR > S prevzemom družbe GPI Istra ajdovski Incom širi svoje poslovanje tudi na področje embalaže.

Pred samim prevzemom je potekal več kot leto dni dolg proces analiziranja, pogovorov in usklajevanja prihodnje razvojne smeri podjetja, so pojasnili v Incomu. "Pri odločitvi me je vodil predvsem občutek odgovornosti do ljudi, ki so skozi leta ustvarjali podjetje, ter zavedanje pomena, ki ga ima za lokalno okolje in skupnost," je povedal Marko Despot, direktor podjetja v Kanfanarju.

Marko Despot Foto: Arhiv Gpi Istra Foto: Arhiv Gpi Istra

"Rešitev smo iskali v strateškem partnerstvu s podjetjem, ki deli naše vrednote in nam lahko ponudi novo razvojno perspektivo. Incom se je zelo hitro pokazal kot logična izbira - ne samo zaradi svoje gospodarske pozicije, ampak tudi zaradi načina razmišljanja, hitrosti odločanja in prepoznavanja potenciala, ki ga imamo," je dodal Despot.

"S prevzemom GPI Istre vstopamo na področje embalaže, ki ima ključno vlogo v sodobnih proizvodnih procesih in pri uresničevanju trajnostnih strategij. Z združevanjem znanja, izkušenj in razvojnih potencialov želimo ustvariti nove priložnosti za rast, širiti svoje kompetence ter dodatno utrditi konkurenčnost skupine Incom na mednarodnih trgih," pa je ob zaključku prevzema povedal Boštjan Jerončič, direktor Incoma.

Boštjan Jerončič Foto: Arhiv Incom Foto: Arhiv Incom

Višje plače in vrnitev starega imena

GPI Istra nadaljuje svoje delo z obstoječimi zaposlenimi, hkrati pa bodo nove razvojne priložnosti ustvarile dodatne možnosti za strokovni razvoj, krepitev kompetenc zaposlenih in nadaljnjo organizacijsko rast. Med prvimi ukrepi po prevzemu je bila tudi izboljšava pogojev za zaposlene. Plače so se v prvem koraku povečale za osem odstotkov, dodatna rast pa je predvidena z uvedbo nove sistemizacije delovnih mest.

Eden pomembnejših simbolnih korakov v prihodnjem obdobju bo tudi vrnitev imena Istragrafika. Ime, ki ima dolgoletno tradicijo, visoko prepoznavnost ter posebno mesto v zgodovini podjetja in lokalnem okolju, predstavlja povezavo med bogato preteklostjo in novo razvojno prihodnostjo, sporočajo še iz Incoma.