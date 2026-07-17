Proizvodnja sladoleda se iz leta v leto veča

AJDOVŠČINA • Med več 60 proizvajalci sladoleda v Sloveniji - njihova številka je po podatkih Statističnega urada najvišja v zadnjem desetletju - je tudi ajdovski Incom Leone, ki je največji proizvajalec sladoleda v državi, poleg tega pa se uvršča med pet največjih proizvajalcev sladoleda v Evropi v družinski lasti.

Kot pravi Matija Šinigoj, direktor komerciale, je skupina Incom izrazito izvozno naravnana. “95 odstotkov vsega, kar naredimo, izvozimo v tujino. Naši največji trgi so Nemčija, Anglija, lani pa so naše tretje največje tržišče postale ZDA. Tja smo izvozili kar 1300 kontejnerjev sladoleda, kar je bil tudi velik logističen zalogaj. Možnosti za rast v Ameriki so izredne, a carine so po drugi strani razlog, zakaj rast na ameriškem trgu nekoliko zaustavljamo. Nepredvidljivost dogovorov med Evropo in ZDA je za nas nekoliko rizična, se pa na ta račun nikakor ne umikamo z ameriškega trga,” izpostavlja Šinigoj.

Višje temperature, boljša prodaja sladoleda

Izvažajo sicer v približno 40 držav po vsem svetu, med drugim tudi v Avstralijo, na Bližnji vzhod in v Kanado. “Ti trgi so nekoliko manjši, kot je tržišče Evropske unije, vendar na njih prodajo več sladoleda v zimskem obdobju na stari celini,” poudarja Matija Šinigoj. V skupni prodaji sladoleda 45 odstotkov predstavljajo sladoledi na palčkah, 30 odstotkov pa sladoledni korneti. “Kategorija, v katero veliko investiramo in smo jo tudi sami razvili, so sladoledne ploščice. Ta naložba nam je prinesla dodatne partnerje na evropskem trgu," še dodaja.

Če je skupina Incom lani s prodajo sladoleda in čokolade (ta trenutno dosega okrog 10-odstotni delež celotne proizvodnje) ustvarila 182 milijonov prihodkov od prodaje, kar pomeni 18-odstotno rast glede na predhodno leto, naj bi ti letos dosegli 196 milijonov evrov. “Je pa prodaja sladoleda odvisna tudi od vremena. V zadnjih dveh mesecih imamo res odlično podporo vremena in če so bo ta nadaljevala do konca septembra, bomo načrtovane številke verjetno še nekoliko presegli,” napoveduje direktor komerciale.

Sicer pa so v Ajdovščini pred svetovnim dnevom sladoleda predstavili novost na tem področju, kornet marjetico, ki je hkrati tudi prvi kornet v papirnatem, reciklabilnem ovitku in predstavlja alternativo dosedanjim aluminijastim ovitkom.

Strojna oprema je plod njihovega znanja

Po besedah ustanovitelja in lastnika skupine Incom Andreja Slokarja v proizvodnjo uvajajo vedno nove tehnologije, strojna oprema pa je plod njihovega lastnega znanja. Do leta 2030 si želijo popolnoma ukiniti ročno delo ter okrepiti avtomatizacijo in digitalizacijo.

V skupini, ki jo sestavljajo podjetja Incom Leone, Incom Nora, FPM Tech, Prime Solutions in Istragrafika, je trenutno skupaj z najetimi delavci zaposlenih 1300 oseb. Lani so ustvarili nekaj več kot deset milijonov evrov dobička, ki so ga tako kot doslej vložili v nove investicije. Do leta 2030 želijo podvojiti promet, povečati dodano vrednost in se iz proizvajalca preobraziti v razvojno usmerjeno skupino.

“S svojimi kupci želimo razviti obliko partnerstva, s čimer bi lahko gradili dolgoročne razvojne poti,” priznava Slokar. Čeprav je za ajdovski Incom v preteklosti zanimanje pokazal tudi ameriški investicijski sklad, ostaja ajdovski sladoledni magnat v domači lasti.