Ajdovski župan Tadej Beočanin se bo potegoval za nov mandat

AJDOVŠČINA • Odločitev za nov mandat je, kot je ob občinskem prazniku povedal Tadej Beočanin, sprejel, ker trenutno poteka v občini več velikih projektov, ki jih je treba dokončati. Med njimi je posebej izpostavil gradnjo novega zdravstvenega centra s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, za kar je občina prejela donacijo Iva in Taje Boscarol ob prodaji družbe Pipistrel. V okviru donacije je bila že izvedena ozelenitev krajev v občini, blizu je tudi načrtovanje letalskega muzeja.

Nazadnje izvoljen v prvem krogu

Na zadnjih volitvah pred štirimi leti je imel Beočanin, ki prihaja iz vrst Socialnih demokratov, tri izzivalce - poleg nekdanjega dolgoletnega župana Marjana Poljšaka še Nado Pirjevec (Gibanje Svoboda) in Jožka Premrna (NSi). Prepričljivo je slavil že v prvem krogu, ko je prejel kar 71,8 odstotka glasov.

Morebiti so nekateri tudi na tokratnih volitvah pričakovali kandidaturo nekdanjega župana Poljšaka, vendar je ta vprašljiva, saj Poljšak šteje že več kot 80 let. S položaja se je moral posloviti pred 12 leti, ko ga je premagal prav Beočanin. Ta je nato dobil še tri mandate, v katerih je med drugim pomagal občini, da se je izvila iz velikih težav zaradi propada nekdanjih industrijskih velikanov ter postala razvojno najprodornejša občina v Sloveniji po analizi Informacijskega sistema slovenskih občin (ISSO) v okviru projekta Zlati kamen.

Poleg gospodarskega razcveta so, posebej v zadnjih letih, v Ajdovščini veliko naredili tudi na področju stanovanjske gradnje, infrastrukture in družbenih dejavnosti. Med večjimi projekti, ki jih izpostavlja Beočanin, so raziskovalno-podjetniško središče Biotehnopolis, dozidava več osnovnih šol, načrtovanje gradnje nove velike športne dvorane, predvsem pa gradnja namakalnega sistema iz zadrževalnika Vogrskem, kar bo omogočilo nadaljnjo kmetijsko pridelavo v Zgornji Vipavski dolini.

V občinskem svetu brez večjih težav

V ajdovskem občinskem svetu je 26 svetnikov. Med izvoljenimi v tem mandatu jih sedem prihaja iz vrst županove SD, pet je članov SDS, po štirje svetniki so iz vrst Liste Burja in Zveze za Primorsko (ZZP), trije iz NSi, po eden prihaja iz Gibanja Svoboda in Levice, ena svetnica pa se je po izstopu iz Gibanja Svoboda odločila najprej za samostojni mandat, nato pa vstopila v stranko Demokrati Anžeta Logarja.

V tem mandatu v občinskem svetu ni bilo večjih težav ali obstrukcij, Beočanin je imel zadostno podporo za sprejetje skoraj vseh predlaganih sklepov.