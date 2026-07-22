Alpacem Cement z 26,7 milijona evrov dobička načrtuje 30-milijonsko okoljsko naložbo

Prihodki so bili približno deset milijonov evrov nižji kot leto prej, kar v Alpacemu pripisujejo predvsem zmanjšanemu povpraševanju po cementu po zaključevanju ključnega infrastrukturnega projekta drugega tira železniške proge Divača–Koper. Pri gradnji drugega tira je edina slovenska cementarna zagotavljala pomemben del potrebne surovine.

Kljub temu je podjetje že četrto leto zapored prodalo skoraj milijon ton cementa. Približno 62 odstotkov prihodkov je ustvarilo na domačem trgu, preostanek pa na tujih trgih, s čimer ostaja eden pomembnejših slovenskih izvoznikov. V letu 2025 je začelo tudi s prodajo novega tipa cementa z nižjim ogljičnim odtisom.

Čaka na okoljevarstveno dovoljenje

V ospredju razvojnih načrtov ostaja približno 30 milijonov evrov vredna okoljska investicija, s katero želi družba dodatno zmanjšati emisije in se približati cilju postati cementarna z najnižjim okoljskim vplivom v Evropi.

Gradbeno dovoljenje za projekt je že pridobljeno, podjetje pa še čaka na okoljevarstveno dovoljenje, za katerega postopek teče od jeseni 2025. To je ključni pogoj za začetek gradnje.

"Leto 2025 je zaznamovalo zahtevno mednarodno okolje, vendar smo s skupnimi prizadevanji celotne ekipe ohranili stabilno poslovanje in usmerjali energijo v razvojne aktivnosti. Konkreten dokaz tega je bil uspešen pričetek prodaje novega tipa cementa z nižjim ogljičnim odtisom,"« je ob zaključku poslovnega leta povedal član uprave Alpacema Cementa Dejan Bostjančič-Zwitter.

Kot je dodal, ostajajo v podjetju osredotočeni na tehnološke izboljšave, razvoj novih generacij cementov in izvedbo okoljske investicije, ki bo po pridobitvi vseh dovoljenj predstavljala pomemben korak pri zmanjševanju vpliva proizvodnje na okolje.

Največji delodajalec v občini

Alpacem Cement je konec leta zaposloval 253 ljudi, od tega jih približno dve tretjini prihajata iz občine Kanal ob Soči. Podjetje tako ostaja največji delodajalec v občini in pomemben podpornik lokalnega okolja. Leta 2025 je pridobilo tudi srebrni mednarodni certifikat Concrete Sustainability Council (CSC), ki potrjuje skladnost z mednarodnimi trajnostnimi standardi.

Delničarji so na skupščini upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico ter dosedanjim članom nadzornega sveta potrdili nov štiriletni mandat. Potrdili so tudi izplačilo dividend v višini 40 odstotkov bilančnega dobička oziroma 34 evrov na delnico, kar skupaj pomeni približno 30 milijonov evrov.