Arzenšek: “Sanje o muzeju poezije so še žive”

MEDANA • Zgodba o nekdaj najlepši domačiji v Medani, kamor se je največji briški pesnik Alojz Gradnik vračal z dela v Ljubljani, je v zadnjih desetletjih imela tako vzpone kot padce. Kljub temu, da je postopoma, a nezadržno propadala, je bila odlična kulisa za pesniške večere ob festivalih Dnevi poezije in vina ter Sanje v Medani, bila je središče ustvarjalnosti in sramota na vstopu v eno najbolj vinarsko-turističnih vasi v Brdih obenem.

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