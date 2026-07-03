Igor Mušič

Balinarke so odprle tridnevni krajevni praznik v Prvačini

Goriška
3. 07. 2026, 4:45 , posodobljeno: 3. 07. 2026, 7:34

Tudi letos so tridnevni program obeleževanja krajevnega praznika v Prvačini v Vipavski dolini odprle balinarke s tradicionalnim upokojenskim ženskim turnirjem. Danes ob 21. uri bo na vrsti peti narodnozabavni večer, v soboto pa bo koncert Prvačke pleh muzike.

PRVAČINA NAJBOLJŠE BALINARKE

Tako so se v Prvačini včeraj po tekmi in podelitvi odličij  postavile najboljše  štiri balinarske ekipe z zmagovitimi domačinkami na sredi. 

Foto: Igor Mušič

PRVAČINA • Včeraj je ženska balinarska sekcija Društva upokojencev Prvačina na tradicionalni turnir ob krajevnem prazniku na domače balinišče privabila šest ekip upokojenk iz okoliških društev. Zmagala je prva ekipa domačink, ki je v finalu ugnala Renčanke. Po tekmi za tretje mesto se je brona veselila druga ekipa Prvačine, četrto mesto pa je pripadlo Kanalu. 

Prvačina krajevni praznik

Na krajevni praznik že opominjajo plakati ob obeh vstopih v vas. 

Foto: Igor Mušič

Petkovo praznično dogajanje se bo pričelo ob 20. uri, ko bo vrata za oglede odprla Hiša Aleksandrink v središču Prvačine - pri cerkvi, kjer je v omenjeni hiši postavljena muzejska zbirka, namenjena ohranjanju spomina na Aleksandrinke,  pogumne ženske iz Prvačine in Vipavske doline, ki so s svojim  zaslužkom za delo pri bogatih družinah v Aleksandriji v Egiptu, tedanjemu New Yorku  bližnjega vzhoda,  reševale svoje družine in domove od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne. 

Ob 21. uri se bo pri cerkvi začel peti večer narodno zabavne glasbe, ki ga prireja domači ansambel Vipavski kvintet - vedno z zanimivimi gosti. 

Prvačina festival narodno zabavne glasbe vipavski kvintet z gosti

Gonilna sila večera zabavne glasbe je domači Vipavski kvintet. 

Foto: Igor Mušič

Tudi sobotni program se bo začel pri cerkvi, ob  19. uri, z odprtjem Hiše Aleksandrink. Ob 20. uri bo pred tem muzejem  koncert godbe na pihala Prvačka pleh muzika, ki deluje že častitljivih  274 let in zna v novejšem obdobju postreči ne le s klasičnim pihalnim izročilom, temveč tudi z zabavno glasbenim sporedom z zanimivimi pevskimi gosti. Koncertu bo sledila še zabava s koprskim ansamblom Nočni skok. 

 

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