Balinarke so odprle tridnevni krajevni praznik v Prvačini

Tako so se v Prvačini včeraj po tekmi in podelitvi odličij postavile najboljše štiri balinarske ekipe z zmagovitimi domačinkami na sredi.

PRVAČINA • Včeraj je ženska balinarska sekcija Društva upokojencev Prvačina na tradicionalni turnir ob krajevnem prazniku na domače balinišče privabila šest ekip upokojenk iz okoliških društev. Zmagala je prva ekipa domačink, ki je v finalu ugnala Renčanke. Po tekmi za tretje mesto se je brona veselila druga ekipa Prvačine, četrto mesto pa je pripadlo Kanalu.

Na krajevni praznik že opominjajo plakati ob obeh vstopih v vas. Foto: Igor Mušič Foto: Igor Mušič

Petkovo praznično dogajanje se bo pričelo ob 20. uri, ko bo vrata za oglede odprla Hiša Aleksandrink v središču Prvačine - pri cerkvi, kjer je v omenjeni hiši postavljena muzejska zbirka, namenjena ohranjanju spomina na Aleksandrinke, pogumne ženske iz Prvačine in Vipavske doline, ki so s svojim zaslužkom za delo pri bogatih družinah v Aleksandriji v Egiptu, tedanjemu New Yorku bližnjega vzhoda, reševale svoje družine in domove od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne.

Ob 21. uri se bo pri cerkvi začel peti večer narodno zabavne glasbe, ki ga prireja domači ansambel Vipavski kvintet - vedno z zanimivimi gosti.

Gonilna sila večera zabavne glasbe je domači Vipavski kvintet. Foto: Igor Mušič Foto: Igor Mušič

Tudi sobotni program se bo začel pri cerkvi, ob 19. uri, z odprtjem Hiše Aleksandrink. Ob 20. uri bo pred tem muzejem koncert godbe na pihala Prvačka pleh muzika, ki deluje že častitljivih 274 let in zna v novejšem obdobju postreči ne le s klasičnim pihalnim izročilom, temveč tudi z zabavno glasbenim sporedom z zanimivimi pevskimi gosti. Koncertu bo sledila še zabava s koprskim ansamblom Nočni skok.