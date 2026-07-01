Alenka Tratnik

Batuje: uredili protipoplavni nasip, zid in most

Goriška
1. 07. 2026, 4:45 , posodobljeno: 1. 07. 2026, 4:45

V obrtni coni Batuje direkcija za vode zaključuje izvedbo obsežnih protipoplavnih ukrepov, s katero bodo poslovne prostore v obrtni coni in bližnje stanovanjske hiše zavarovali pred naraslimi vodami reke Vipave, ki je v preteklosti ob močnejših padavinah prestopila bregove in povzročila številne nevšečnosti, pa tudi precejšnjo škodo.

Batuje: uredili protipoplavni nasip, zid in most
Foto: Alenka Tratnik

BATUJE > Direkcija za vode je s 4,9 milijona evrov vredno naložbo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost zgradila visokovodne zidove okoli obrtne cone, uredila novo meteorno kanalizacijo s črpališčem za odvodnjavanje meteornih in zalednih voda, prenovila približno 750 metrov občinske ceste in postavila nov most čez reko Vipavo. Občina Ajdovščina je pri pomembni naložbi v izboljšanje poplavne varnosti sodelovala s pripravo dokumentacije in pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Po izvedenih protipoplavnih ukrepih na cesti pod Brjami in protipoplavnih ukrepih v obrtni coni Batuje zdaj na sanacijo čaka še tretja najbolj kritična točka v občini, lokalna cesta do zaselka Uhanje. Ker gre za zahtevne posege, ki ne bodo poceni, občina za izvedbo še išče možnosti sofinanciranja. 

Batuje: uredili protipoplavni nasip, zid in most
Foto: Alenka Tratnik
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