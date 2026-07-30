Bo neprekinjena ločilna črta ob priključku za Hrašče rešila vse težave?

Miran Žvanut poudarja, da prometno ureditev na državni cesti določa upravljalec državne ceste, zato odgovornosti za varnost ni mogoče v celoti prenesti zgolj na ravnanje voznikov in nadzor policije.

HRAŠČE > Kot smo v Primorskih novicah že poročali, je zaradi obnove hitre ceste med razcepoma Nanos in Vipava od 6. julija do sredine letošnjega novembra za ves promet zaprto smerno vozišče hitre ceste od priključka Vipava do razcepa Nanos, kjer se promet razcepi proti Ljubljani in Kopru. Ker tovorna vozila vozijo v klanec iz Podnanosa proti Razdrtemu, vozniki odsek med Podnanosom in križiščem za Hrašče pogosto uporabljajo za prehitevanje počasnejših vozil. “Ker je bila skozi vas Podgrič uvedena dvojna neprekinjena črta, je ta odsek še dodatno obremenjen. Dnevni migranti namreč vedo, da gre za eno zadnjih možnosti za izvedbo prehitevalnega manevra pred vzponom proti Razdrtemu,” je pred dnevi za naš časopis pojasnil Miran Žvanut, predsednik komisije občine Vipava za pogajanja in usklajevanje z DARS-om, DRSI-jem in ministrstvom glede obnove hitre ceste Razdrto-Vipava.