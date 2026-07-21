Bo Tito na Sabotinu kulturni spomenik lokalnega pomena?

SABOTIN • Kot so za Primorske novice včeraj pojasnili na novogoriški občini, je območje Sabotina že zdaj pod režimom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, saj gre za zgodovinsko območje prve svetovne vojne. Na naše vprašanje, ali prizadevanja civilne iniciative Naš Tito podpirajo, na občini niso eksplicitno odgovorili, so nam pa povedali, da lahko pobudo za razglasitev kulturnega spomenika lokalnega pomena poda občina, pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine, lastnik, društvo ali druga zainteresirana javnost.

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