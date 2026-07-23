Brez freze je brez veze

BANJŠICE > Prihajajoči vikend bodo na Banjšicah prišli na račun vsi ljubitelji motokultivatorjev oziroma po domače 'frez'. Društvo Freli Rally namreč že četrto leto pripravlja svetovno prvenstvo v jezdenju frez, kot so ga poimenovali. Posebnost tega rallyja je torej v tem, da bodo dirkači namesto avtomobilov vozili kar freze.

Tako zabavno je bilo na tekmovanju lani. Foto: Robert Pavsic Fotopogledi Foto: Robert Pavsic Fotopogledi

“Srečanje je na nek način tudi obujanje spominov. Freza je včasih morala biti pri vsaki hiši, saj niso vsi imeli traktorja. Današnji otroci in mladina pa freze skoraj ne poznajo več. Kdor se je že peljal z njo ve, da je vožnja kar adrenalinska, sploh če se pelješ po makadamu ali travi,” je povedal organizator Dantes Štor.

Dvodnevno dogajanje se bo začelo v soboto, ko si bodo tekmovalci ogledali progo in se predstavili občinstvu. Po odpeljani kvalifikacijski dirki bo sledila letošnja novost, in sicer t. i. 'karjola GP', kjer se bodo nadobudneži lahko preizkusili v dirkanju s samokolnicami po pripravljeni progi.

Nedeljsko dogajanje se bo začelo z blagoslovom udeležencev. Vsako leto število voznikov frez skokovito narašča. “Skrite želje so, da bi čez nekaj let lahko priredili mednarodno dirko. Že letos imamo dve ekipi iz Italije, lani smo imeli irsko-slovensko ekipo. Upam, da bomo v prihodnje privabili navdušence iz sosednjih držav,” je še dodal Štor.

Tako zabavno je bilo na tekmovanju lani. Foto: Robert Pavsic Fotopogledi Foto: Robert Pavsic Fotopogledi

Po dirkanju bo sledila zabava z Ansamblom Pikapolonica in glasbeno skupino Gas Kras. Obiskovalci bodo lahko na prizorišču brezplačno kampirali. Poskrbljeno bo tudi za otroke, ki se bodo lahko igrali na napihljivih gradovih in bazenih, tekmovalci pa jih bodo seveda lahko zapeljali s frezami.