Če pregrada popusti, bi prod prineslo do Tolmina
Leta 1966 zgrajena zaplavna pregrada pri izviru Tolminke, ki v Pologu zadržuje do 150.000 kubičnih metrov proda in pomembno zmanjšuje hudourniško ogroženost dolvodnih območij, je resno poškodovana. Če bi popustila, bi prod prineslo do Tolmina in naprej v Sočo.
POLOG • Da je zaplavna pregrada pri izviru Tolminke v Pologu nevarno poškodovana, je opozoril občinski štab civilne zaščite. Poveljnik Miha Vencelj je konec maja izdal odredbo o nujnih ukrepih za preprečitev porušitve, takoj za tem je Direkcija za vode (DRSV) začela snovati načrt za obnovo.
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