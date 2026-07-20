Cerkno: Po mnogih sušnih letih dokončali dve naložbi

Po več letnih zapletih bodo v petek v Cerknem odprli sodoben športni park in otvoritev takoj nadaljevali s turnirjema v balinanju in košarki.

Komunalna oprema aglomeracij oziroma vaških skupnosti, nova stanovanja, vrtec in dom za starejše so v občini Cerkno želene, davno zastavljene, a neuresničene naložbe. Medtem ko so se od doma poslovili že pred desetletjema, bodo na vse ostale čakali še dolgo. Za otvoritev pa je pripravljen nov športni park. Še nekaj mesecev bo treba počakati na odprtje že pred meseci urejenega, minimalističnega avtobusnega postajališča.

Park namesto propadlih teniških igrišč

Hotelu Cerkno so davno propadla teniška igrišča. Nova lastnica hotela, Postojnska jama, je zato občini z menjavo zemljišč omogočila ureditev športnega parka. Kot vsem naložbam v občini se je tudi pri tej zapletalo več let. Po prvem neuspehu na razpisu pristojnega ministrstva je občina na naslednjem pridobila 250 tisoč evrov, pred kratkim pa še 85 tisoč evrov pri Fundaciji za šport. S tem je pridobila tretjino denarja za park.

Cerkljane, rekreativne in tekmovalne športnike, čaka množica športnih večnamenskih igrišč. Kljub temu, da so pustili propasti teniška igrišča, je eno namenjeno tudi temu športu. Otroci imajo na voljo igrala, vsi pa fitnes naprave. Popolna novost je plezalna stena. Ker je park utesnjen med glavno cesto in reko, vzdrževalce, sprva režijski obrat občine, čaka nemalo izzivov. Izziv za občino pa bo plačati milijon evrov vredno naložbo, skoraj tretjino več, kot je znašala prvotna projektantska ocena.

“Večino računov smo že plačali. Naložbo imamo prijavljeno še na nekaj razpisih. Upamo vsaj še na eno državno ali evropsko sofinanciranje,” je povedal župan Gašper Uršič. Športni park bodo odprli v okviru praznika Poletje v Cerknem, in sicer v petek, 24. julija, ob 17. uri, ter slavje takoj nadaljevali s predstavitvijo balvanskega plezanja in dvema športnima turnirjema.

Bo za zdravstveno postajo spet zmanjkalo denarja?

Že nekaj mesecev je dokončana izgradnja novega, minimalistično urejenega avtobusnega postajališča. “Direkcijo za ceste čakamo na ureditev obvoznice. Brez urejenih vstopov na postajo te ne moremo prevzeti,” priznava Uršič. Postaja, na katero bodo morali Cerkljani hoditi na obrobje Cerknega, je med naložbami, ki si je niti ne želijo. Središče Cerknega bo z umikom desetletja imroviziranega postajališča za avtobuse nesporno pridobilo varnost, morda tudi peš cono.

Po pogovorih z domačini sodeč si ti najbolj želijo nov vrtec in vsaj nekaj novih stanovanj. Obe naložbi sta z že pripravljenimi načrti padli v v vodo. Montažni, s samoprispevkom pred 45 leti zgrajen vrtec, za varstvo otrok ne ustreza več. Medtem ko od Postojnske jame že dolgo čakajo informacijo, kdaj bo začela s prenovo zaprtega hotela, občina obljublja, da bo pred desetletjem kupljeno upravno stavbo Ete le začela prenavljati za zdravstveno in lekarniško dejavnost.

Načrte ima, denarja pa ne. Po najnižji projektantski oceni bi za prenovo potrebovala 3,5 milijonov evrov, a vsi napovedujejo precej dražjo obnovo. “Z obnovo bomo začeli, a bomo zanjo potrebovali kredit,” zagotavlja župan Uršič. •