Cesta med Ligom in Vrhovljami je znova odprta za promet

LIG > Cesta povezuje občini Brda in Kanal ob Soči, pomembna je tako za domačine kot za turiste. Kot so pojasnili na kanalski občini, so na območju podora izvedli podporno konstrukcijo, ki omogoča začasno in varno uporabo ceste. Kot poudarjajo, gre za začasno rešitev, ki zagotavlja prevoznost ceste do izvedbe celovite sanacije.

"Vsa izvedena gradbena dela temeljijo na predhodno opravljenih geomehanskih vrtinah in izdelanem geološko-geomehanskem elaboratu za vzpostavitev začasne varne prevoznosti. Predvidena gradbena ureditev je zasnovana tako, da bo večina izvedenih del ohranjena in vključena tudi v končno sanacijo območja," je za PN pojasnil sodelavec za investicije na Občini Kanal ob Soči Matjaž Gusak.

Občina je z začasno rešitvijo zagotovila prevoznost ceste do izvedbe celovite sanacije. Foto: Matjaž Gusak Foto: Matjaž Gusak

Vrednost izvedbe začasne sanacije, s katero so znova vzpostavili prevoznost ceste, znaša nekaj manj kot 95.000 evrov. Končno sanacijo bodo izvedli po pripravi potrebne projektne dokumentacije in po odobritvi državnega denarja za odpravo posledic neurja iz novembra 2025.

Ob tem prosijo vse udeležence v prometu, da na območju sanacije dosledno upoštevajo prometno signalizacijo in prilagodijo hitrost vožnje razmeram na cesti.