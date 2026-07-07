Civilna iniciativa vložila pobudo za začetek zbiranja podpisov za referendum o Kulturnem domu

NOVA GORICA > Kot je povedala Barbara Poša Belingar, si v civilni iniciativi Vsi smo kulturni dom želijo, da bi se zbiranje overjenih podpisov začelo 1. septembra, saj med 15. julijem in 1. septembrom po zakonu referendumskih postopkov ni mogoče izvajati. Za razpis referenduma bo nato potrebnih še približno 1300 podpisov volilk in volilcev.

"S pravkar vloženimi podpisi smo podali dve pobudi. Prva je, da se začne zbiranje podpisov za razpis referenduma, druga pa, da se referendum iz praktičnih in ekonomskih razlogov združi z letošnjimi lokalnimi volitvami," je povedala Poša Belingar.

V civilni iniciativi poudarjajo, da njihov namen ni nasprotovanje projektu Evropske prestolnice kulture GO! 2025 ali njegovi dediščini, temveč zagotoviti odprto, strokovno in transparentno razpravo o njenem prihodnjem upravljanju. Menijo, da je bil odlok sprejet brez zadostne javne in strokovne razprave ter brez predstavitve organizacijskih in finančnih posledic, ki jih prinaša. Med drugim opozarjajo na pomanjkanje primerjalnih analiz različnih modelov upravljanja dediščine, nepredstavljene dolgoročne stroške reorganizacije ter po njihovem mnenju nezadostno vključitev zaposlenih v Kulturnem domu Nova Gorica in drugih deležnikov s področja kulture. Zato želijo, da o uveljavitvi odloka neposredno odločijo občanke in občani.

Na potezi je zdaj župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel, ki se mora s pobudo seznaniti in sprejetiu nadaljnje postopkovne odločitve.

Pobuda za referendum sledi junijski izredni seji mestnega sveta, na kateri so svetniki z 19 glasovi za in štirimi proti sprejeli odlok, ki v poslanstvo Kulturnega doma Nova Gorica vključuje tudi skrb za dolgoročno dediščino projekta Evropska prestolnica kulture 2025. Spremembe naj bi začele veljati 1. julija 2027, ko se izteče podaljšano delovanje javnega zavoda GO! 2025.

Spremljale so jih številne kritike dela kulturne javnosti. Skupina petnajstih podpisnikov s prvopodpisanim Miho Kosovelom je mestni svet pred glasovanjem pozvala, naj odločanje preloži in najprej pripravi celovit načrt upravljanja dediščine EPK. Podoben amandma opozicijskih svetniških skupin na izredni seji ni dobil zadostne podpore. Župan Samo Turel je tedaj dejal, da rešitev ni bila njegov predlog, temveč predlog večine mestnega sveta, obenem pa poudaril, da bo referendum izveden, če bodo pobudniki zbrali zakonsko predpisano število podpisov.