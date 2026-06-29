Svetnik SDS osvajal tudi mladoletnice

AJDOVŠČINA • Med komentarji, ki so sprožili odzive javnosti, so zapisi, kot so “Si samska? Ker lepa in simpatična si fuul”, “A grem lahko s tabo na en road trip” in “Kateri dijaški dom?”. Več uporabnikov družbenih omrežij je ocenilo, da gre za neprimerno komunikacijo, zlasti zaradi dejstva, da so bili nekateri komentarji namenjeni mladoletnim dekletom.

Na vprašanja o zadevi se je odzvala tudi Slovenska demokratska stranka. Iz službe za odnose z javnostmi SDS so sporočili, da z omenjenimi komentarji pred novinarskim poizvedovanjem niso bili seznanjeni.

Dejan Škvarč Foto: Sds Foto: Sds

“V Slovenski demokratski stranki s komentarji, o katerih sprašujete, nismo seznanjeni oziroma smo se z njimi seznanili iz vašega vprašanja. Bomo pa vaše navedbe seveda preverili in ustrezno ukrepali,” je v odgovoru zapisala Kristina Hacin iz službe za odnose z javnostmi SDS. Ob tem so poudarili, da imajo v stranki “ničelno toleranco do kakršnegakoli nadlegovanja ali izkoriščanja, sploh mladoletnih oseb, ne glede na to, kdo je storilec”. V SDS za zdaj sicer ne pojasnjujejo, kakšne ukrepe bi lahko sprejeli, če se navedbe o spornih komentarjih izkažejo za točne.

Odstopiti ne namerava, profil je izbrisal

Na vprašanja je odgovoril tudi Dejan Škvarč. Pri tem ni neposredno odgovoril na vprašanje, ali je profil funlink123 njegov oziroma ali ga upravlja sam. “V zvezi z vašim poslanim e-mailom moram povedati, da če so bili zapisi na družabnih omrežjih razumljeni kot neprimerni, mi je žal,” je povedal za Primorske novice.

“Svoje delo občinskega svetnika opravljam odgovorno in v navedenem ne vidim razloga za politične posledice,” je Škvarč še navedel v odgovoru.

Osladni komentarji so se pojavljali pod številnimi objavami tudi mladoletnih deklet. Foto: Posnetek Zaslona Foto: Posnetek Zaslona

Na dodatna vprašanja, med drugim kako pojasnjuje komentarje osebne narave, namenjene tudi mladoletnim osebam, ter ali meni, da je takšna komunikacija primerna za nosilca javne funkcije, ni odgovoril.

Čeprav Škvarč na vprašanje ni neposredno odgovoril, številne objave na profilu funlink123 kažejo, da gre za njegov profil oziroma profil, ki ga upravlja sam. Na njem so namreč objavljeni videoposnetki in fotografije, povezane z njegovim javnim in zasebnim življenjem. Med drugim se na profilu pojavljajo tudi posnetki in fotografije, na katerih je Škvarč sam, zaradi česar je težko verjeti, da profila ne upravlja oziroma z njim ni neposredno povezan.

Škvarč je profil funlink123 po prejemu naših vprašanj izbrisal. Foto: Posnetek Zaslona Foto: Posnetek Zaslona

Kot kaže, je Škvarč po prejemu naših vprašanj profil funlink123 izbrisal, saj ga na TikToku ni več na spregled.

Z vprašanji glede morebitnih ukrepov in političnih posledic smo se obrnili tudi na lokalni odbor SDS Ajdovščina, vendar odgovori do zaključka redakcije še niso prispeli.

Že prej v središču pozornosti zaradi podpore Rupniku

To ni prvi primer, ko je Škvarč s svojimi javnimi nastopi vzbudil pozornost. Lani je na družbenih omrežjih objavil fotografijo z nekdanjim jezuitom Markom Ivanom Rupnikom, ki se že več let sooča z obtožbami duhovnih in spolnih zlorab redovnic.

Ob fotografiji je zapisal: “Najlažje je obsojati. Mnogo težje odpuščati.” Kasneje je objavo izbrisal.

Škvarčeve komentarje so prvi izpostavili na instagram profilu Tri na dan. Foto: Posnetek Zaslona Foto: Posnetek Zaslona

V zapisu je med drugim navedel: “Če smo zares kristjani, vemo, kakšna je naša Pot. Naj ne bomo ujetniki 'resnic' medijev ali delnih resnic ene strani. Zadihajmo s polnimi pljuči celotne Resnice.”

Rupnik je bil junija 2023 zaradi obtožb o zlorabah izključen iz jezuitskega reda. Kasneje ga je sprejela Koprska škofija, kar je sprožilo burne odzive dela javnosti in številne kritike na račun cerkvenih oblasti.

Še ena v vrsti spolnih afer SDS

Tudi za največjo koalicijsko stranko to ni prva afera spolne narave, povezana z mladoletnimi osebami. Spomnimo, lansko leto se je zaradi dogovarjanja za seks z mladoletnikom pod drobnogledom znašel župan Dornave Matej Zorko, prav tako iz vrst SDS. Tožilstvo je sicer zaradi pomanjkljive zakonodaje ovadbo zoper župana zavrglo, a je Zorko kljub temu vendarle odstopil s položaja.

Dejan Škvarč je zloglasnemu predatorju Marku Rupniku ponosno izrekel dobrodošlico v koprski škofiji. Foto: X Foto: X

Zaradi spolnega napada na mladoletnice je pred sodnika moral tudi nekdanji občinski svetnik SDS v Krajnski gori Robert Kerštajn. Obsojen je bil na tri leta in deset mesecev zapora, nezadovoljen s sodbo se je pritožil na višje sodišče. •