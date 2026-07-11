Dela na plazu naj bi bila zaključena do konca poletja
Zaradi obilnega deževja lani jeseni in letos spomladi se je na brežini pod zidom, ki podpira kolesarsko stezo od kajak centra v Solkanu preko nove brvi v smeri Plav oziroma proti Italiji, sprožil plaz, ki ga novogoriška občina zdaj urgentno sanira. Na 140-metrskem odseku urejajo kamnite drenaže za boljše odvajanje vode in večjo stabilnost terena.
Odlomni rob plazu se začne nad desnim bregom reke Soče, približno 20 metrov od brvi v smeri Plav. Zaradi lege in značilnosti terena plaz predstavlja nevarnost za varnost uporabnikov kolesarske poti ter potencialno ogroža stabilnost infrastrukture. Po prejemu prijave o dogodku je bil nemudoma izveden ogled na terenu s strani pogodbenega geologa Civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica.
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