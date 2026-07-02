Delničarjem Elektra Primorska celoten bilančni dobiček

Elektro Primorska je lani ustvaril 67,4 milijona evrov celotnih prihodkov, kar je 13 odstotkov več kot predlani.

NOVA GORICA > Delničarji so se na skupščini, na kateri je bilo prisotnega 84,53 odstotka osnovnega kapitala, seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe za lani, s prejemki uprave in članov nadzornega sveta ter revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za lani.

Država ima neposredno in prek Kapitalske družbe ter Slovenskega državnega holdinga v podjetju okoli 82-odstotni lastniški delež, šest odstotkov je v lasti Zavarovalnice Triglav.

Elektro Primorska je sicer lani ustvaril 67,4 milijona evrov celotnih prihodkov, kar je 13 odstotkov več kot predlani. Čisti dobiček je bil s 5,7 milijona evrov višji za okoli tretjino.

Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za poslovno leto 2025, prav tako so sprejeli sklep o prejemkih organa nadzora, so zapisali v družbi.