Doma pridelane breskve hitro najdejo kupce, cena za kilogram tudi štiri evre

PRVAČINA • Martin Vižintin, mladi prevzemnik Kmetije Ronki v Prvačini, je v tem trenutku največji pridelovalec breskev v kraju. Pohvali se namreč lahko kar z osemsto drevesi, med katerimi so tudi mlada. “Bomo pa nasade breskev v prihodnje še obnavljali, tako da naj bi imeli v naslednjih letih med 1000 in 1300 drevesi,” napoveduje. Pridelujejo predvsem sorte redhaven, maria marta in veteran. “Z letošnjo letino smo zadovoljni. Škodljivcev ni bilo toliko kot v prejšnjih letih, saj jih obvladujemo, tudi s pomočjo vab. Pa tudi toče nismo imeli. Če bi bilo vsako leto takšno, bi bilo super,” priznava.

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