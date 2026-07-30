Dva tisočaka mesečne najemnine za Kavarno EPIC sta očitno preveč
Kot vse kaže, bo Kavarna EPIC še nekaj časa odprta zgolj ob nedeljah. Mestni občini Nova Gorica namreč tudi v drugem poskusu zbiranja ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem ni uspelo dobiti najemnika za kavarno, čeprav je tokrat ceno najemnine znižala za 30 odstotkov. Na javno zbiranje ponudb se namreč ni prijavil nihče.
NOVA GORICA > Zavod GO! 2025 je v začetku aprila na Mestno občino Nova Gorica naslovil prošnjo za oddajo kavarne v najem zunanjemu gostinskemu ponudniku. V času EPK je bil lokal podporna dejavnost kulturnim dogodkom, torej nekakšen podaljšek konferenčne dvorane, galerije EPIC in stalne razstave Mesto na meji, v neposredni bližini pa je tudi gostinski objekt Super 8. Ker zavod letos ni imel več zagotovljenih sredstev za najem kadra, ki bi vodil lokal, so ga morali sredi aprila zapreti.
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