Festivalska pravila v Tolminu po letu 2027 bo določal novi občinski svet
Čeprav se veljavnost odloka, ki ureja organizacijo festivalov v občini Tolmin, izteče konec leta 2027, na občini za zdaj ne napovedujejo večjih sprememb festivalske politike. O pravilih, ki bodo veljala od leta 2028 naprej, bodo odločali šele po jesenskih lokalnih volitvah skupaj z novo sestavo občinskega sveta.
TOLMIN • Na Občini Tolmin ocenjujejo, da je odlok, sprejet leta 2024, dosegel svoj namen. Po njihovih besedah je ureditev odpravila ključna področja sporov med organizatorji festivalov in domačini, sodelovanje pa v zadnjih letih poteka brez večjih zapletov.
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