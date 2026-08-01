Fotografski natečaj ob jubileju Bohinjske proge

NOVA GORICA > Pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije in v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom – Regijskim centrom mobilnosti Severna Primorska in Turizmom Bohinj so razpisali fotografski natečaj digitalnih fotografij, ki naj razkrivajo edinstven značaj Bohinjske proge in izjemen preplet tehniške in arhitekturne dediščine, naravne in kulturne krajine ter zgodb ljudi, ki ob njej živijo, jo uporabljajo ali z njo odkrivajo naše kraje. Razpisali so dve temi, prva je Bohinjska proga – med pokrajino in življenjem, druga pa Potnik ustvarja zgodbo. V sklopu prve teme lahko fotografije prikazujejo Bohinjsko železniško progo na relaciji od Jesenic prek Nove Gorice do Trsta oziroma Sežane, dobrodošli so pogledi na železniško infrastrukturo, vlake, arhitekturno dediščino, krajinske značilnosti ter prizori iz vsakdanjega življenja. V sklopu druge teme pa pričakujejo fotografije, ki skozi motive pripovedujejo zgodbe potnikov, njihovih srečanj, pričakovanj, doživetij in slovesov. Na natečaju lahko sodelujejo amaterski ali profesionalni fotografi iz Slovenije in iz zamejstva z do štirimi fotografijami na vsako temo. Dela, ustvarjena s pomočjo programov umetne inteligence, niso dovoljena. Prijave del sprejemajo do 13. septembra, projekcija in podelitev nagrad bosta 2. oktobra v Novi Gorici. Organizator bo izdal tudi katalog.