GoRise letos pod umetniškim vodstvom Alexandra Gadjieva
Na območju Gorice, Nove Gorice in Goriških brd bo med 19. in 24. julijem potekal mednarodni glasbeni festival GoRise, ki ga pod umetniškim vodstvom svetovno znanega pianista Alexandra Gadjieva pripravlja Glasbena matica Furlanija-Julijska Krajina kot nadgradnjo projektov, ki jih je somestju prinesla Evropska prestolnica kulture GO! 2025.
NOVA GORICA, GORICA • Novo ime festivala nadgrajuje dosedanja projekta Prečkanja in koncertni cikel uradnega programa EPK Točka srečanja, hkrati pa simbolno združuje imeni obeh Goric ter poudarja njegovo čezmejno identiteto. Umetniški vodja festivala je svetovno priznani pianist Alexander Gadjiev, eden navidnejših glasbenikov svoje generacije in ambasador projekta GO!2025. V okviru festivala bo vodil tudi mojstrski tečaj klavirja, katerega del bo potekal v prostorih EPICentra. Njegova umetniška vizija festivalu zagotavlja mednarodno prepoznavnost ter hkrati poudarja pomen povezovanja vrhunske koncertne dejavnosti z izobraževanjem mladih glasbenikov v čezmejnem prostoru.
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