Hitova igralnica Aurora v Starem selu pri Kobaridu bo naprodaj

STARO SELO > Igralnica Aurora z igralniško in gostinsko dejavnostjo je delovala od leta 2004. Obiskovali so jo zlasti gostje z območja Furlanije Julijske krajine, v njej pa so s pridobljeno veliko koncesijo prirejali tudi tako imenovane žive igre. Po obetavnem začetku je njeno poslovanje zašlo v rdeče številke. Po desetih letih negativnega poslovanja in po izgubi trga so se v Hitu pred dvema letoma odločili, da igralnico v Starem selu pri Kobaridu zaprejo, njeno ponudbo pa preselijo v druge igralniško-zabaviščne centre družbe Hit Universe Of Fun.

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