Hotel in terme kot nova razvojna priložnost za Cerkno

Po prenovi bo hotel Cerkno s 170 posteljami nekoliko manjši od sedanjega, a bo v bivšem trgovskem delu (levo) 38 novih stanovanj za nakup.

CERKNO > “To ni zgodba o še enem hotelu. Gre za razvojni projekt, ki bo povezal turizem, bivanje, lokalno in širše okolje,” je predsednik upravnega odbora Postojnske jame in kupec turističnega kompleksa v Cerknem Marjan Batagelj uvedel predstavitev začetka skorajšnje prenove hotela in term v Cerknem. Upajo na otvoritev pred zimsko sezono decembra leta 2027. Stanovanja, ki jih bodo zgradili v nekdanjem s hotelom povezanem trgovskem delu, bodo nared nekaj mesecev pozneje. Medtem bodo pripravljali načrt za prenovo kompleksa Alpska perla na smučarskem centru Cerkno.

Predsednik družbe Postojnska jama Marjan Batagelj je predstavil 12 milijonov evrov vredno obnovo hotela in term v Cerknem in gradnjo stanovanj. Župan Gašper Uršič se je za novo razvojno priložnost Cerknega zahvalil Batagelju. Foto: Saša Dragoš Foto: Saša Dragoš

Namesto hotela nakup samskega doma

Marjan Batagelj, ki je turistični kompleks z družbo Certa, tedanjim slovenskim delom tovarne Eta Cerkno, kupil pred slabim desetletjem, je šok doživel pozneje. Medtem ko je del Cerkljanov prihodu Batagelja in Postojnske jame v kraj vseskozi burno nasprotoval, se je izkazalo, da je kupil samski dom. “Še huje. Hotel oziroma samski dom, v katerem smo našli stanovalca, za katerega nihče ni vedel, je bil črna gradnja. Ni bil vpisan v zemljiško knjigo,” je povedal Batagelj in pojasnil, da so tudi s pomočjo upravne enote v Idriji začeli v arhivu z iskanjem dokumentov o leta 1970 grajenem domu, ki so jih potrebovali za legalizacijo stanja.

Problemska jara kača je rešena in gradbeno dovoljenje za obnovo hotela in term je v rokah Postojnske jame, ki bo prenovo vodila. Za pozneje dodano spremembo namembnosti k hotelu priključenega bivšega trgovskega centra v 38 stanovanj, so oblikovali novo družbo Projekt Cerkno in dela v celoti zaupali poznavalcem. “Za to smo morali spremeniti prostorski načrt območja. Najlepša hvala Občini Cerkno, ki je spremembo hitro uresničila,” se je županu Gašperju Uršiču zahvalil Batagelj.

“Hotel s 7200 kvadratnimi metri neto površin bo obsegal 170 sob. Nekaj manj, kot prejšnji hotel, saj bi več postelj lahko napolnili le na višku zimske sezone in smučanja na centru Cerkno. Zime pa so vse bolj mile. Želimo si čim več smučanja. Bolj pa stavimo na goste, ki si želijo počitka v neokrnjeni naravi, pohodništva, kolesarjenja, obiska številnih znamenitosti na Cerkljanskem in v Unescovi Idriji,” je bil odkrit Batagelj.

Stanovanja za nakup in za zaposlene

Stanovanja za nakup bodo sploh prva nova v dobrih treh desetletjih samostojnosti občine Cerkno. Od garsonjer do večsobnih, invalidom in starejšim prilagojena, bodo urejena na 4100 kvadratnih metrih površine. “Šlo bo tudi za prva stanovanja v občini z dvigalom in visoko energetsko učinkovitostjo,” je pojasnil Batagelj.

Podobno kot celoten prenovljen kompleks bodo ogrevana z lastno termalno vodo. Z njo bodo še naprej polnili tudi povsem prenovljen termalni kompleks. Nad termami bodo uredili stanovanja za zaposlene. “Zavedamo se, da v cerkljanskem okolju ne bomo dobili zadostnega števila delavcev. Kompleks v Cerknem smo kupili tudi z namenom zimske zaposlitve delavcev v Postojnski jami. Poleti jih imamo skoraj 500, pozimi pa jih potrebujemo okrog 200. Ti delavci, ne Postojnčani, pač pa ostali, pa potrebujejo stanovanja,” je razložil Batagelj.

K vsem trem kompleksom bodo uredili zadostno število parkirišč. Z deli naj bi začeli septembra. Župan Uršič se je Batagelju za razplet težav, skorajšnjo prenovo in novo razvojno priložnost za Cerkno, zahvalil. Batagelj pa je obljubil, da bodo že med deli pripravili načrt za prenovo restavracijsko nastanitvenega kompleksa Alpska Perla na vrhu smučarskega centra Cerkno. •