Iščejo sorte, ki obilno rodijo, so okusne in lepe

BILJE > Na razstavi so letos pokazali 14 različnih sort breskev in nektarin, od katerih je šest popolnoma novih. “Predstavili smo tudi tiste, ki smo jih spremljali v zadnjih letih, nekatere med njimi so se izkazale za dobre. Tukaj jih razstavljamo zato, da jih pridelovalci vidijo in jih lahko tudi poskusijo,” je povedala tehnologinja v Sadjarskem centru Bilje Erika Komel.

Razstava je požela precej zanimanja obiskovalcev. Foto: Katja Željan Foto: Katja Željan

Dodala je, da vedno iščejo sorte, ki obilno rodijo, so lepe po izgledu, okusne, so odporne na različne bolezni. “Tako delamo izbor, ko iščemo nove sorte in jih nato posadimo v naš nasad s spremljanjem. Nove sorte nato spremljamo štiri leta, vendar ni nujno, da se vse nato pokažejo kot dobre. Mi smo nekakšno sito, ki preizkuša nove sorte, in nato lahko svetujemo pridelovalcem, katere sorte so res dobre,” je še dejala. Dobre sorte, ki jih na ta način najdejo, so v sadnem izboru za Slovenijo, ki se ga vsaka štiri leta posodablja.

Po besedah Erike Komel je trenutno v Vipavski dolini zelo malo obnov breskovih nasadov. “Mogoče bomo prav z dogodki, kakršen je ta, koga ponovno prepričali, da se odloči za zasaditev novih površin,” je izpostavila. Breskev iz Vipavske doline je namreč še vedno zelo iskana. “Potrošniki se zavedajo, da je okus domače breskve, ki je obrana tik pred polno zrelostjo, aromatičen in slasten ter popolnoma drugačen od tistih breskev, ki so prišle v trgovine s transportom od daleč in so bile obrane občutno prej,” je še pristavila.