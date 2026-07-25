Janša v Bovcu: Vseh stvari ne bomo mogli premakniti čez noč, a trende lahko spremenimo

BOVEC • Janez Janša se je tako v osrednjem nagovoru tradicionalnega srečanja občinskih odborov ob začetku letnega tabora stranke zahvalil vsem, ki so v zadnjih letih in mesecih delali za krepitev stranke. Ta je namreč po njegovih besedah ključna.

Premier se je v svojem govoru sprehodil skozi delo, ki jih čaka. Kot je dejal, ima ministrska ekipa na svojih ramenih odgovornost, da stvari premika naprej.

Ključni izziv je demografija

Pri tem je kot ključni izziv države izpostavil področje demografije, ki po njegovih besedah presega "ene volitve, mandat ene vlade, politične ločnice, je izziv, ki ga lahko strnemo v vprašanje, kaj bo v prihodnosti z našo domovino". Kot je poudaril, namreč domovina niso le lepote narave, pač pa ljudje.

Prav SDS pa je tista sila v Sloveniji, ki deli skrb za to področje, je zatrdil. "Mi smo nadaljevanje tega, kar je Slovenijo ali pa Slovence ohranilo kot narod in ga na koncu pred tremi desetletji in pol vzpostavilo kot nacijo z lastno državo," je prepričan.

Ocenil je tudi, da lahko tako na tem področju, kot tudi na nekaterih drugih, trende trajno spremenijo. Poudaril je tudi, da je zmotno prepričanje morda mnogih danes zbranih v Bovcu, da bodo po tem, ko jim je uspelo sestaviti vlado, vse "čisto enostavno". "Nekatere stvari ne bodo šle čez noč, jih pa lahko spremenimo," je ocenil.

Primer RTV: Nad oblastjo ljudstva oblast neizvoljenih

Pri tem so po njegovem videnju soočeni s poskusi, da se ključno določilo iz ustave, da ima oblast v Sloveniji ljudstvo, "relativizira in se odločanje prenese drugam, v kroge, ki so zaščiteni, za katere zakoni ne veljajo, ki so nedotakljivi".

V takšni luči vidi tudi zadnjo odločitev ustavnega sodišča, ki je presodila, da je zakon o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki je v mandatu prejšnje vlade prinesel nov način upravljanja javnega zavoda, v skladu z ustavo. Vsebino te odločbe ustavnega sodišča je namreč po Janševem prepričanju razumeti tako, da je nad oblastjo ljudstva oblast neizvoljenih.

Tradicionalno srečanje občinskih odborov SDS ter začetek 31. poletnega tabora SDS in Gorniškega kluba doktor Henrika Tume sta pritegnila množico članov. Foto: Jakob Pintar/sta Foto: Jakob Pintar/sta

Ob tem se je Janša obregnil ob denar, ki ga s s prispevkom državljanov letno pridobi RTVS, in ga primerjal z denarjem za osrednjo znanstveno raziskovalno institucijo. "Ko je propaganda depolitizirane institucije vredna še enkrat več kot tisto najbolj bazično in pomembno znanstvenoraziskovalno delo, je jasno, da gremo v napačno smer," je bil kritičen.

Afera Mijič: "V primerjavi s tem, kar si nekateri drugi privoščijo, je to malenkost"

V govoru se je dotaknil tudi drugega aktualnega političnega dogajanja. Prvič je komentiral afero s podjetjem Progros in neplačane obveznosti poslanca Resnice Borisa Mijiča. V zgodbi gre sicer po njegovem mnenju za napačne stvari, če te držijo. "Ampak v primerjavi s tem, kar si nekateri drugi privoščijo, je to malenkost," meni. Zato to po njegovih besedah ni novica za prve minute osrednjih poročil, pač pa bi na to mesto bolj sodilo, da interventni zakon ne stopi v veljavo že dva meseca in če ustavno sodišče o dopustnosti referenduma o njem ne bo odločilo kmalu, lahko to potencialno za dlje časa blokira oz. zavira zakonodajo, ki jo načrtujejo.

Pred lokalnimi volitvami poziv h krepitvi članstva

V sklepnem delu govora je Janša pogled usmeril v priprave na lokalne volitve in pozval h krepitvi članstva. Edina garancija, da bo "slovenska barka plula v pravo smer", je, da se politična sila, zbrana v Bovcu, še bolj okrepi, je dejal. "Ni popuščanja, svoboda Sloveniji," je pozval več tisoč zbranih na srečanju danes največje vladne stranke.

Tega se sicer ob članih in podpornikih SDS udeležuje tudi več prepoznavnih obrazov stranke, med njimi poslanci in člani ministrske ekipe.