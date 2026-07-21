Kmalu možnost vloge za gradbeno dovoljenje za namakalni sistem v Zgornji Vipavski dolini

Po prvih napovedih naj bi bil namakalni sistem iz zadrževalnika Vogršček za zgornji del Vipavske doline, torej za kmetijske površine v občinah Ajdovščina in Vipava, zgrajen do konca leta 2028.

AJDOVŠČINA > Kot je povedal vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve ajdovske občine Janez Furlan, tečejo vse aktivnosti v skladu s časovnico.

"Trenutno smo v fazi, da so primarni cevovod in glavna infrastrukturna črpališča sprojektirani in umeščeni v prostor," je povedal Furlan in dodal, da tako sedaj prehajajo v drugo fazo umeščanja razvodnega sistema oziroma sekundarnega cevovoda v prostor, vključno s hidranti. "Ta naloga nas sedaj čaka v naslednjih mesecih," je dejal.

Organizirali bodo predstavitve poteka trase

Občina Ajdovščina bo konec poletja po krajevnih skupnostih organizirala predstavitve poteka trase sekundarnega cevovoda oziroma razvoda. Lastniki zemljišč, po katerih bo predvidoma potekal sekundarni cevovod, bodo o terminih srečanj v svoji krajevni skupnosti pravočasno pisno obveščeni, saj bodo na teh srečanjih lahko pridobili podrobnejše informacije o projektu, se seznanili s potekom trase ter skupaj s strokovnimi službami ajdovske občine iskali ustrezne rešitve za morebitne izzive pri umeščanju sekundarnega cevovoda.

Po izvedenih predstavitvah bo Občina Ajdovščina pripravila služnostne pogodbe. Lastnikom zemljišč, po katerih bo predvidoma potekal sekundarni cevovod, bo omogočeno, da pogodbe overijo na terenu, v svojih krajevnih skupnostih, s čimer želi občina postopek čim bolj približati lastnikom in jim olajšati ureditev formalnosti.

Namakalni sistem naj bi bil zgrajen do konca leta 2028

Po prvih napovedih naj bi bil namakalni sistem iz zadrževalnika Vogršček za zgornji del Vipavske doline, torej za kmetijske površine v občinah Ajdovščina in Vipava, zgrajen do konca leta 2028. Leta 2029 naj bi ga nato prvič lahko uporabili.

Projekt novega namakalnega sistema, vreden več kot 100 milijonov evrov, bo omogočal namakanje približno 1400 hektarjev kmetijskih površin v občini Ajdovščina. Kmetovalcem bo omogočal namakanje, ki ga sedaj lahko izvajajo le nekateri neposredno iz vodnih virov v bližini svojih parcel, s čimer bo možno kmetovanje tudi v sušnih razmerah.