Knjižnica pod krošnjami k branju vabi zlasti mlade

KANAL • Obiskovalci kanalske Knjižnice pod krošnjami lahko vsak dan med 9. in 20. posedajo v senci dreves in prebirajo knjige, ki bodo na policah vsak dan, razen ob nedeljah ali v primeru slabega dežja. Njeni člani so pravzaprav vsi, saj za obisk nihče ne potrebuje članske izkaznice ali plačati vstopnine. “rudimo se, da bi z branjem navdušili predvsem otroke in mladostnike, zato je največji nabor knjig namenjen prav tem starostnim skupinam. Pomembno je, da čim več berejo in s tem širijo svoj besedni zaklad, da bodo kot odrasli lažje izražali svoje misli in komunicirali,” je povedal glavni organizator dogodka Blaž Valentinčič iz Športnega in kulturnega društva nasmejanih.

Knjižnica pod krošnjami v Kanalu Foto: Larisa Dugar Foto: Larisa Dugar

Knjižnica se je odprla v četrtek, 30. julija, ko jo je v večernih urah obiskal domačin in svetovni popotnik Miran Ipavec in otrokom predstavil svojo slikanico Boni in Muci na olimpijskih igrah. “Zares sem zadovoljen z današnjo udeležbo. Otroci so me radovedno poslušali in pridno odgovarjali na zastavljena vprašanja,” je strnil svoje občutke.

Otrokom bodo namenjene tudi številne delavnice, ki jih bo v jutranjih urah vodila Marja Dolhar. Vrhunec dogajanja bo danes zvečer, ko bo zgodovinar dr. Robert Devetak predstavil svojo novo knjigo In zopet kliče domovina ženo na pomoč. Ker je Kanal znan po športnem zanosu, bosta družabne večere v četrtek, 6. avgusta, zaključila Jakob Batič in Jakob Jarc s predstavitvijo revije o nogometnih navijačih Photo Curva. •