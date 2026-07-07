Kobariški občinski svetniki bojkotirajo seje, ker župan ne uresničuje sprejetih sklepov

Kobariškega župana Marka Matajurca (na fotografiji) je skupina sedmih občinskih svetnikov obvestila, da bodo na sejo prišli in odločali le v res nujnih primerih.

KOBARID > Sredi junija so svetniki še sodelovali in tudi sprejeli rebalans, kar je bilo nujno zaradi nadaljevanja gradnje urgentnega satelitskega centra in stanovanjskega bloka. “Odločili smo se, da nam je dovolj manipulacij, s katerimi župan Občine Kobarid izigrava občinski svet in vsiljuje svoje odločitve. Ker se poskusi v tej smeri še kar nadaljujejo, odločanje nima več smisla. Odpovedujemo se mu, dokler ne bodo izvršeni zakoniti sklepi, ki smo jih sprejeli. V iztekajočem mandatu bomo na sejo prišli in odločali le v res nujnih primerih oziroma vsebinah,” je župana Marka Matajurca, občinsko upravo in javnost pred dnevi obvestilo sedem svetnikov, ki že dolgo opozarjajo na blokiranje sklepov. Namero so na četrtkovi seji, na kateri je bila samo ena točka in to o gradnji stanovanjskega bloka, uresničili. Niso prišli. Prišli so samo štirje svetniki, pet se jih je opravičilo. Ena svetnica z županove liste je v tem času podala odstopno izjavo.