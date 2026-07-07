Kobariški občinski svetniki bojkotirajo seje, ker župan ne uresničuje sprejetih sklepov
V kobariškem občinskem svetu je prišlo do neobičajne situacije. Sedem od 16 svetnikov se je odločilo, da ne bodo več odločali oziroma bodo seje bojkotirali, razen v izjemnih primerih, vse dokler župan Marko Matajurc ne bo začel uresničevati že sprejetih sklepov. To pomeni, da bodo seje nesklepčne in občinski svet ne bo deloval. Neuresničenih sklepov iz preteklosti naj bi bilo najmanj deset.
KOBARID > Sredi junija so svetniki še sodelovali in tudi sprejeli rebalans, kar je bilo nujno zaradi nadaljevanja gradnje urgentnega satelitskega centra in stanovanjskega bloka. “Odločili smo se, da nam je dovolj manipulacij, s katerimi župan Občine Kobarid izigrava občinski svet in vsiljuje svoje odločitve. Ker se poskusi v tej smeri še kar nadaljujejo, odločanje nima več smisla. Odpovedujemo se mu, dokler ne bodo izvršeni zakoniti sklepi, ki smo jih sprejeli. V iztekajočem mandatu bomo na sejo prišli in odločali le v res nujnih primerih oziroma vsebinah,” je župana Marka Matajurca, občinsko upravo in javnost pred dnevi obvestilo sedem svetnikov, ki že dolgo opozarjajo na blokiranje sklepov. Namero so na četrtkovi seji, na kateri je bila samo ena točka in to o gradnji stanovanjskega bloka, uresničili. Niso prišli. Prišli so samo štirje svetniki, pet se jih je opravičilo. Ena svetnica z županove liste je v tem času podala odstopno izjavo.
Si želite prebrati celoten članek?
Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR
Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246.
Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.
Powered by 4EGI
Že imate aktivacijsko SMS kodo?
Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju.
Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.
Naročnino lahko kadarkoli prekinete.
- Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja.
- Podpora visokokakovostnemu novinarstvu.
- Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.