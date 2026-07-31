Koča na Črni prsti je pred izzivi energetske obnove, denarja pa ni
Planinsko društvo Podbrdo jutri vabi na Črno prst, kjer bodo skupaj s planinci, domačini in obiskovalci obeležili dva pomembna jubileja, 60. obletnico odprtja Doma Zorka Jelinčiča in 50 let od izgradnje tovorne žičnice za njegovo oskrbo. Na koči, ki letno gosti do pet tisoč obiskovalcev in zabeleži okoli 700 prenočitev, so letos postavili sončno elektrarno, stavba kliče po energetski sanaciji in ureditvi čistilne naprave. Razpisi so, a društvo nima denarja, da bi ga lahko založilo.
ČRNA PRST > Koča na Črni prsti na nadmorski višini 1844 metrov je bila odprta leta 1966 in že šest desetletij predstavlja eno najpomembnejših planinskih postojank na grebenu med Bohinjem in Baško grapo. S svojo lego na robu Julijskih Alp je priljubljeno zatočišče za pohodnike iz vseh smeri, predvsem pa simbol dolgoletnega prostovoljnega dela članov Planinskega društva Podbrdo.
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