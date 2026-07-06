Krajani Kambreškega tokrat odločno: Težave naj se odpravi enkrat za vselej
Na Kambreškem si krajani po dobrih dveh mesecih spet lahko natočijo pitno vodo iz pipe. Z Občine Kanal ob Soči so jim sporočili, da so odpravili težave, ki so konec aprila vodi iz krajevnega zajetja dale nenavaden okus, zaradi česar so prepovedali njeno uporabo za prehranske namene. Domačini opozarjajo, da je treba težave enkrat za vselej odpraviti.
KAMBREŠKO > Kot smo poročali, so domačini v vasi Kambreško in bližnjih zaselkih Peršeti, Bevčarji in Brdo, skupaj se jih iz lokalnega vodovoda oskrbuje približno 50, pred prvomajskimi prazniki zaznali, da ima voda iz tega sistema nenavaden okus. Naslednja dva meseca je bila zato njena uporaba omejena zgolj na sanitarne potrebe, za prehranske namene so imeli na voljo vodo iz gasilske cisterne.
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