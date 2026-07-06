Krajani Kambreškega tokrat odločno: Težave naj se odpravi enkrat za vselej

Težave pri oskrbi s pitno vodo na Kambreškem so se letos ponovile, krajani so ogorčeni.

KAMBREŠKO > Kot smo poročali, so domačini v vasi Kambreško in bližnjih zaselkih Peršeti, Bevčarji in Brdo, skupaj se jih iz lokalnega vodovoda oskrbuje približno 50, pred prvomajskimi prazniki zaznali, da ima voda iz tega sistema nenavaden okus. Naslednja dva meseca je bila zato njena uporaba omejena zgolj na sanitarne potrebe, za prehranske namene so imeli na voljo vodo iz gasilske cisterne.