Kulturni dom Nova Gorica išče novega direktorja - odzvala se je tudi Mija Lorbek

Potem ko je Andrej Šušmelj februarja letos po manj kot letu dni odstopil z direktorskega položaja, Kulturni dom kot vršilec dolžnosti vodi Žan Bokan. Ta je za Radio Robin potrdil, da se na razpis ne bo prijavil. Njegov mandat sicer traja do marca prihodnje leto oziroma do imenovanja novega direktorja.

Nova izbira direktorja je pomembna tudi zato, ker naj bi Kulturni dom po novem prevzel skrb za dolgoročno upravljanje dediščine Evropske prestolnice kulture GO! 2025. Prav zaradi tega želi občina postopek izpeljati še pred jesenskimi lokalnimi volitvami.

"Glede na to, da javni zavod Kulturni dom nima direktorja in ima vršilca dolžnosti, bi bilo smiselno čim prej začeti postopek razpisa in iskanja novega direktorja. Do vsakega potencialnega kandidata je najbolj pošteno, da vnaprej ve, kaj določa temeljni akt javnega zavoda, za katerega vodstveno delovno mesto se poteguje," je ob sprejemanju novega odloka pojasnil župan Samo Turel. Dodal je, da zaradi letošnjih lokalnih volitev novembrske in decembrske seje mestnega sveta ne bo, zato bi se imenovanje novega direktorja sicer zamaknilo v prihodnje leto.

Lorbek: Želim vso srečo tistemu, ki se bo podal na to kulturno pot

V javnosti so se pojavile govorice, da naj bi direktorski stolček dišal Miji Lorbek, zdajšnji direktorici zavoda GO! 2025, ki so mu novogoriški občinski svetniki podaljšali delovanje do 30. junija prihodnje leto. Lorbek je govorice z objavo na družbenih omrežjih zanikala.

﻿Mija Lorbek Foto: Mitja Marussig Foto: Mitja Marussig

"Nikoli se nisem nameravala prijaviti za direktorico Kulturnega doma Nova Gorica," je zapisala. Poudarila je, da za to obstaja več razlogov. "Glavni je ta, da je bila moja trenutna odgovornost podaljšana in jo bom profesionalno zaključila. Želim vso srečo tistemu, ki se bo podal na to kulturno pot," je zapis sklenila Lorbek.

Od spornega imenovanja do hitrega odstopa

Dogajanje okoli Kulturnega doma Nova Gorica buri duhove že vse od začetka lanskega leta. Mestni svet je namreč pred razpisom spremenil pogoje za imenovanje direktorja. Število zahtevanih vodstvenih izkušenj je znižal s petih na tri leta, odpravil pa je tudi zahtevo po družboslovni izobrazbi. Na občini so spremembe utemeljevali z željo po širšem krogu kandidatov, opozicija pa je opozarjala, da so pogoji prilagojeni vnaprej izbranemu kandidatu.

Na razpis sta se nato prijavila nekdanji ravnatelj Gimnazije Nova Gorica Andrej Šušmelj in muzikologinja ter glasbena urednica Radia Koper Simona Moličnik. Svet zavoda je podprl Šušmelja, mestni svet pa ga je aprila 2025 s 24 glasovi za in petimi proti imenoval za direktorja.

Že tedaj so zaposleni izražali pomisleke glede njegove usposobljenosti za vodenje osrednje kulturne ustanove v mestu. Dobro leto pozneje so se napetosti stopnjevale do nezaupnice zaposlenih, kmalu zatem pa je Šušmelj odstopil.

Kot je tedaj pojasnil, razlog ni bilo vprašanje kompetenc, temveč "delo v nevzdržnih odnosih in paralelno vodenje". Zaposlenim je očital odpor do sprememb, digitalizacije in drugih izboljšav poslovanja, predstavniki zaposlenih pa so opozarjali na izgubljeno zaupanje in neustrezen način vodenja.

Referendum zaradi dediščine EPK

Medtem se spor okoli Kulturnega doma seli tudi na politično raven. Civilna iniciativa Vsi smo Kulturni dom je na občino vložila pobudo za razpis naknadnega referenduma o odloku, s katerim bi Kulturni dom prevzel tudi upravljanje dediščine Evropske prestolnice kulture. Pobudniki so ob pobudi predložili 251 podpisov, če bo ta prestala formalni pregled, pa bo sledilo zbiranje najmanj približno 1300 overjenih podpisov volivcev za razpis referenduma.

V iniciativi poudarjajo, da ne nasprotujejo dediščini GO! 2025, temveč načinu sprejemanja odloka. Opozarjajo na pomanjkanje javne razprave, nepredstavljene finančne posledice reorganizacije, odsotnost primerjalnih analiz različnih modelov upravljanja ter premajhno vključevanje zaposlenih in kulturne javnosti v pripravo sprememb.

Na Mestni občini Nova Gorica odgovarjajo le, da pobudo trenutno preučujejo in preverjajo, ali izpolnjuje vse zakonske pogoje za nadaljevanje postopka.