(LOKALNE VOLITVE) Vipava: boj za županski stolček zaenkrat napovedal samo Anton Lavrenčič

Lavrenčič je povedal, da si želi nekatere projekte speljati do konca. "Po drugi strani pa imam še veliko idej, kako bi življenje v naši občini lahko naredili boljše," je dejal. Kandidiral bo s podporo volivcev, tako kot leta 2022, ko mu je kot protikandidat na volitvah nasproti stal le tedanji župan Goran Kodelja.

Čeprav Lavrenčič vodi vipavsko občino šele prvi mandat, njeno delovanje pozna že dlje časa. Prej je namreč deloval kot občinski svetnik. Je neprofesionalni župan, saj še vedno dela tudi kot veterinar v vipavski veterinarski bolnici. Kot napoveduje, želi tako nadaljevati tudi v naslednjem mandatu, če bo na novembrskih volitvah dobil podporo volivcev.

Morebitnih protikandidatov doslej še nima. Neuradno je bilo sicer slišati ugibanja, da bi se morda lahko za županjo pomerila tudi dolgoletna nekdanja vipavska poslanka v državnem zboru Eva Irgl, ki je po zamenjavi stranke (sedaj Demokrati Anžeta Logarja) na zadnjih volitvah ostala pred vrati parlamenta.

Prav tako krožijo neuradne informacije, da bi se lahko za drugi županski mandat morebiti potegoval nekdanji župan Kodelja, ki je vipavsko občino vodil v letih od 2018 do 2022. Na vprašanje STA o morebitni kandidaturi je dejal, da tega ne komentira. Svojega kandidata bo morebiti imela še katera od političnih strank, vendar potrditev za zdaj ni.

V vipavskem občinskem svetu je doslej sedelo 17 svetnikov, v novem mandatu pa bosta po spremembi statuta občine dva več. Največ svetnikov ima v tem mandatu SDS (4), po trije so iz Liste Gorana Kodelje, NSi in Liste za ljudi, dva svetnika ima SD, po enega pa imajo v Zvezi za Primorsko in SLS.

Lavrenčič je imel v tem mandatu nekaj težav, deležen je bil tudi obstrukcije redne seje občinskega sveta, saj so mu svetniki očitali, da se dogovarja za nekatere velike projekte brez njihove vednosti. Po dolgi razpravi so se dogovorili, da mora župan svetnikom poročati o vsem, kar se dogaja v vipavski občini in širše. Tako Lavrenčič sedaj svetnikom poroča o morebitnih novih pogovorih in načrtovanih projektih ter njihovi izvedbi.