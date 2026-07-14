Malin Lavrenčič je diamantni maturant

NOVA GORICA • Na novogoriški gimnaziji se lahko pohvalijo še s sedmimi zlatimi in 38 odličnimi maturanti. “Smo presrečni in ponosni. Letošnja generacija je bila resnično izjemna, pomembno pa je bilo tudi delo profesorjev,” je dejala ravnateljica Ines Vižin.

Zlate maturante so dobili tudi na gimnazijah v Ajdovščini, Sežani, Tolminu, Idriji in Vipavi. Splošno maturo je na Gimnaziji Nova Gorica uspešno opravilo 121 kandidatov, trije so bili neuspešni, kar pomeni 97,5-odstotno uspešnost. 100-odstotnega uspeha svojih dijakov so se včeraj veselili na Škofijski gimnaziji Vipava, kjer je maturo uspešno opravilo vseh 47 kandidatov.

Poleg tega se lahko pohvalijo še s tremi zlatimi maturanti in 13 odličnimi maturanti. Na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina in na Gimnaziji Tolmin je bilo uspešnih 98 odstotkov kandidatov. Na posnetku maturantje Škofijske gimnazije Vipava, ki so se veselili 100-odstotnega uspeha.