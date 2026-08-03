Ministrstvo: sofinanciranje prenove Laščakove vile ni ogroženo
Projekt prenove Laščakove vile, ki se je ustavil zaradi pritožbe na razpisu, je končno spet stekel. Državna revizijska komisija je zavrnila pritožbo, projektanti so na delu. “Upam, da proti koncu letošnjega leta izberemo izvajalce za gradnjo,” si obeta župan Samo Turel, ki si je v Ljubljani oddahnil: ministrstvo za kulturo je zagotovilo, da sofinanciranje prenove, vsaj za zdaj, ni ogroženo. “Cilj pa ostaja, da se projekt izvede v rokih,” pravijo na ministrstvu.
NOVA GORICA > Začetek prenove Laščakove vile na Pristavi, ki naj bi stekel v začetku letošnjega leta, se je že dvakrat zamaknil. Nazadnje konec aprila, ko se je na razpisu za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev interpretacijskega centra Natura 2000 Vila Rafut neizbrani ponudnik Projekt d.d. pritožil. “Zaradi postopka pri Državni revizijski komisiji (Dkom) je natančen datum začetka del nemogoče določiti,” vodja projektne pisarne na novogoriški občini Marko Mikulin takrat ni mogel potrditi, za koliko se bo zavleklo.
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