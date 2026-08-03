Ministrstvo: sofinanciranje prenove Laščakove vile ni ogroženo

Projekt prenove Laščakove vile, ki se je ustavil zaradi pritožbe na razpisu, je spet stekel. Državna revizijska komisija je zavrnila pritožbo.

NOVA GORICA > Začetek prenove Laščakove vile na Pristavi, ki naj bi stekel v začetku letošnjega leta, se je že dvakrat zamaknil. Nazadnje konec aprila, ko se je na razpisu za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev interpretacijskega centra Natura 2000 Vila Rafut neizbrani ponudnik Projekt d.d. pritožil. “Zaradi postopka pri Državni revizijski komisiji (Dkom) je natančen datum začetka del nemogoče določiti,” vodja projektne pisarne na novogoriški občini Marko Mikulin takrat ni mogel potrditi, za koliko se bo zavleklo.