Moč gasilstva ni v opremi, ampak v ljudeh

Danes PGD Ravne šteje 88 članov, od tega je devet pionirjev, šest mladincev, trije pripravniki ter 21 operativnih gasilcev, pa tudi devet veteranov.

RAVNE PRI CERKNEM • V sedmih desetletjih obstoja PGD Ravne so številne generacije gasilk in gasilcev s svojim delom, znanjem in požrtvovalnostjo skrbele za varnost krajanov ter priskočile na pomoč ob požarih, naravnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih. Njihovo delo ni bilo nikoli samoumevno, temveč je temeljilo na srčnosti in pripravljenosti pomagati sočloveku, so ob prazniku poudarili v PGD Ravne.

Častitljivo obletnico so v Ravnah proslavili s slavnostno parado, na kateri je sodelovalo devet društev Gasilske zveze Cerkno. Danes PGD Ravne šteje 88 članov, od tega je devet pionirjev, šest mladincev, trije pripravniki ter 21 operativnih gasilcev, pa tudi devet veteranov. Vizija in motivi, ki so pred sedmimi desetletji vodili posameznike, da so postavili temelje PGD Ravne, ostajajo enaki tudi pri generacijah, na katerih danes sloni delovanje društva v kraju.

PGD Ravne je obeležilo 70 let. Foto: Pgd Ravne Pri Cerknem Foto: Pgd Ravne Pri Cerknem

“V zadnjih dvajsetih letih smo bili aktivni na več intervencijah na Cerkljanskem in tudi drugod po Sloveniji. Podnebne spremembe nam ne prizanašajo: žled, poplave, vetrolomi in požari, vedno smo gasilci tisti, ki prvi hitimo na pomoč. Ljudje nam zaupajo. Nič nam ni težko, predvsem ko vidimo, kako hvaležni so vsi tisti, ki jim pomagamo,« je v pozdravnem nagovoru dejal predsednik PGD Ravne Luka Pirih in poudaril, da je gasilsko društvo pomemben del vaške skupnosti, saj je gasilstvo za marsikoga način življenja.

Župan občine Cerkno Gašper Uršič je poudaril, da “je 70-letno obdobje zgodba ljudi, ki so razumeli, da gasilstvo ni le organizacija, temveč način razmišljanja in življenja, ki temelji na solidarnosti, odgovornosti in medsebojni pomoči.” Kot je dodal, je delo prostovoljnih gasilcev veliko več kot gašenje požarov, prisotni so ob naravnih nesrečah, prometnih nezgodah in drugih intervencijah.

Na slovesnosti so člani PGD Ravne podelili zahvale podpornikom, brez katerih se 70 let ne bi obrnilo tako uspešno. Prejeli so jih društva Gasilske zveze Cerkno ter zveza sama, pa tudi Severnoprimorska gasilska regija, Krajevna skupnost Ravne-Zakriž, Občina Cerkno in Podokničarke. Slovesnemu delu praznovanja obletnice je sledilo še veselo druženje.