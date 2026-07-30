Na gradu Rihemberk zvezde odsevale v kozarcu

BRANIK > Obiskovalci so vodeno opazovanje večernega in nočnega neba lahko spremljali s kozarci v rokah in ob glasbi s pevko Hano Jerončič. Predstavili so se domači vinarji, za začetek le trije, organizatorji pa so prepričani, da bo prireditev tradicionalna in obljubljajo bogatejšo, tudi gastronomsko ponudbo. Prva prireditev Zvezde v kozarcu, ki jo je pripravilo Turistično društvo Branik, je ob utečeni turistični ponudbi na gradu Rihemberk popestrila dogajanje v tem slikovitem okolju. Naj dodamo, da bo v petek, 28. avgusta, v okviru B'ndimske kvatrnice še akustični koncert, nastopila bosta Hamo in Pero.