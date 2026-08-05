Na Livku so postavili “pametno” kolesarsko postajo.

LIVEK > Energetsko samozadostna polnilna postaja s fotovoltaiko na strehi objekta omogoča polnjenje električnih koles in tudi udoben oddih, saj je opremljena z dvema klopema in mizama za počitek kolesarjev. Pametno postajo bodo v prihodnjih mesecih nadgradili z interaktivno digitalno vsebino, kjer bodo kolesarji lahko enostavno dostopali do vseh ključnih lokalnih informacij, ki jih potrebujejo na poti.

Gre za prvo od načrtovanih petih postaj, ki jih bodo v okviru projekta CycleProMotion iz programa Interreg Italija-Slovenija postavili na trasi od Bleda do Štivana. Kot poudarjajo v Regijski razvojni agenciji Severne Primorske, projekt CycleProMotion spodbuja čezmejno kolesarjenje in promocijo obmejnega prostora kot enotne, povezane turistične destinacije. Kolesarska mreža bo povezala pet krajev v obeh državah - Bled, Livek, Ahten, Šempeter pri Gorici in Štivan. Z njo želijo kolesarjem olajšati potovanje od osrčja Julijskih Alp do Jadranskega morja in jim ponuditi dodatne storitve. Vrednost projekta CycleProMotion je 1,3 milijona evrov, 374.000 evrov prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj.

Pametno kolesarsko postajo na Livku je uradno prevzela Agencija Golea, za opremo in strokovno namestitev pametne postaje je poskrbelo podjetje KIG d.o.o., za njeno upravljanje pa bo skrbela Občina Kobarid. Kot so napovedali, bodo pametno kolesarsko postajo na Livku uradno odprli v petek, 11. septembra.