Na požarišču na Bovškem tudi premier Janša

BOVEC > Janša je po poročanju Televizije Slovenija in Pop TV izpostavil, da je bilo opravljeno izjemno delo. Poudaril je pomen tehnike in navedel, da helikopter Slovenske vojske zelo natančno zadene žarišča. V prihodnje bodo po njegovih besedah prišli na požarišče tudi brezpilotni letalniki, a "nič ne bo brez človeka". "Še posebej na takem terenu samo s tehniko ni mogoče opraviti vsega," je dejal premier.

Zahvalil se je vsem, ki so bili od začetka gašenja zraven - gasilcem, civilni zaščiti in Slovenski vojski. Po Janševi oceni je šlo za pravočasen odziv lokalnega okolja v samem začetku. Je pa tudi aktivacija državnega načrta "prispevala k temu, da vse poteka gladko", je dodal.

Požar je na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem izbruhnil v četrtek zvečer, gasilci se z ognjenimi zublji borijo že tretji dan. Gasilskim enotam iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Tolmin, Tržič, Škofja Loka, Cerkno, Bled-Bohinj in Idrija z gašenjem iz zraka pomagajo tudi air tractorji in helikopter.

Kot je popoldne dejal predstavnik za stike z javnostjo Gasilske zveze Bovec Dejan Logar se še vedno pojavljajo podtalna žarišča, gasilci gasijo predvsem rob požara, ki je sicer obkoljen in pod nadzorom.

Požar se je od četrtka sicer razširil na približno 12 hektarov površine, a ne v bližino naselij.

Zaradi gašenja je zaprta cesta Strmec-Mangart, pa tudi območje letenja v okolici Planje in Bohinja. Tako velja prošnja pilotom jadralnih padal in zmajev, naj ne letijo na tem območju. Ker air tractorja vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, pristojni tamkajšnje obiskovalce še naprej pozivajo, naj se izogibajo severnega dela jezera.