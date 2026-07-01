Na Primorskem ponekod klestila toča

Toča, ki je danes padala na Tolminskem.

SEVERNA PRIMORSKA > Ob 17. uri je v naselju Gorenja vas v občini Kanal ob Soči sunek vetra izruval drevo, ki je viselo na vozišče. Gasilci PGD Kanal so drevo razžagali in očistili cestišče.

Pol ure prej je na cesto Bodrež–Kanalski Vrh padlo drevo. Razžagali in odstranili so ga gasilci PGD Kanal.