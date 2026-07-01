Na Primorskem ponekod klestila toča
Goriška
1. 07. 2026, 19:08 , posodobljeno: 1. 07. 2026, 22:41
Potem ko so zgodaj popoldne prve nevihte zajele jugozahodni del Slovenije, so se te kasneje pojavile tudi na Tolminskem, Kanalskem, Ajdovskem in v Brkinih. Ponekod je padala toča, močan veter je v občini Kanal izruval tudi dve drevesi.
SEVERNA PRIMORSKA > Ob 17. uri je v naselju Gorenja vas v občini Kanal ob Soči sunek vetra izruval drevo, ki je viselo na vozišče. Gasilci PGD Kanal so drevo razžagali in očistili cestišče.
Pol ure prej je na cesto Bodrež–Kanalski Vrh padlo drevo. Razžagali in odstranili so ga gasilci PGD Kanal.
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