Na vrhuncu konec prihodnjega tedna pričakujejo več kot 500 udeležencev

DOLENJE > Skupni tridnevni dogodek za vse generacije skavtov iz zamejstva se bo začel v petek, 7. avgusta, in bo trajal do nedelje, 9. avgusta. Na skupnem prizorišču v Dolenjah pri Ajdovščini se bodo takrat srečale vse generacije skavtinj in skavtov Slovenske zamejske skavtske organizacije, od starejših in odraslih skavtov vse do najmanjših otrok. Skupaj s številnimi gosti, med drugim z avstrijske Koroške, in v nedeljo tudi sorodnih organizacij - ZSKSS- slovenski skavti in AGESCI- italijanski skavti - si organizatorji obetajo več kot 500 obiskovalcev.

Program se bo začel v petek popoldne s prihodom in prijavo udeležencev ter slavnostno otvoritvijo jamboreeja ob 17. uri in razstave ob 50-letnici združene SZSO. Večer bo zaznamovan z bdenjem - duhovno meditacijo s petjem in druženjem ob ognju. Sobotni dan bo posvečen delavnicam, skupnim dejavnostim ter večernemu slavnostnemu programu. V nedeljo dopoldne bo osrednji slovesni dogodek s sveto mašo ob 12. uri, jamboree pa bodo zaključili s spustom zastave in z odhodom udeležencev v popoldanskih urah. V primeru zelo slabega vremena bodo program prilagodili.

Udeležba na jamboreeju omogoča obiskovalcem edinstveno izkušnjo skavtskega življenja na taboru. Na prizorišču bo na voljo prostor za šotore, organizirani bodo glavni obroki, program pa bo primeren za vse generacije. Organizatorji k udeležbi vabijo odrasle skavte, starše, družine in prijatelje, ki želijo skupaj doživeti skavtski duh in praznovati pomemben jubilej. Prijava na dogodek je še vedno možna preko spletnega obrazca, ki ga je mogoče najti na spletni strani www.szso.net/jamboree. Cena tridnevne udeležbe je odvisna od datuma prijave znaša zdaj 70 evrov za odrasle in 35 evrov za otroke; mlajši otroci do 8. leta pa se lahko dogodka udeležijo brezplačno.