Največja novost je poletna bralna plaža, zraven pa še kup bralnih izzivov
Lavričeva knjižnica je letošnje poletje nadgradila z več novimi dejavnostmi, ki branje povezujejo z vsakdanjim poletnim utripom. Ob uveljavljenih bralnih projektih so zaživele nove oblike dostopa do knjig: poletna bralna plaža pred knjižnico, knjižnični potni list za mlade bralce, bukvarna na ajdovski tržnici, knjiga na bazenu ter knjigomara v nakupovalnem centru Supernova.
AJDOVŠČINA • Kot pravi direktorica Lavričeve knjižnice Ajdovščina Tina Velikonja, poletje v knjižnici tako ni le čas izposoje počitniškega branja, ampak tudi čas preizkušanja novih načinov, kako knjigo narediti bolj vidno, bolj dostopno in bližje različnim skupinam uporabnikov.
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