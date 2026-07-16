Nastaja temelj za vse bolj samooskrbni razvoj zdravstva v Posočju

Območje, ki ga pokriva ZD Tolmin, je najobsežnejše in geografsko najbolj razčlenjeno v Sloveniji z dolgimi potmi do ambulant in bolnišnic, poleg tega se prebivalstvo stara, poleti pa se soočajo še s turističnim navalom. “Zato je pomembno, da imamo močno jedro zdravstvenih storitev, tako splošnih kot specialističnih ambulant. Zelo pomembna je urgentna pomoč za naše občane in turistične obiskovalce, saj se število prebivalcev poleti podvoji. S prenovljeno stavbo in načrtovanim satelitskim urgantnim centrom snujemo temelj dolgoročnemu razvoju zdravstva v Posočju,” je ob rezanju traku poudaril tolminski župan Alen Červ.

S prenovo stavbe in ureditvijo urgentnega centra bodo zagotovili kakovostno in vsestransko zdravstveno oskrbo. Foto: Neva Blazetič Foto: Neva Blazetič

Sodobnejši pogoji za delo

Prenova stavbe, kar je bil predpogoj za urejanje satelitske urgence, je trajala dve leti. Ocenjena vrednost znaša 6,8 milijona evrov. Od tega občine soustanoviteljice Tolmin, Kobarid in Bovec namenjajo 1,5 miljiona evrov, ki so jih pridobile na razpisu ministrstva za zdravje. Dodale so denar iz proračunov: občina Tolmin skoraj štiri milijone evrov, Kobarid 200.000 in Bovec 90.000 evrov. ZD prispeva 1,2 milijona evrov lastnega denarja. Objekt še ni v celoti dokončan. Ambulante, ki so v tem času gostovale po različnih lokacijah v Tolminu, se bodo postopoma začele vseljevati. Tiste ambulante, ki so v objektu domovale tudi v času prenove, so nemoteno delovale, ob tem, da je bilo nujno tesno sodelovanje med zdravstvenimi delavci in izvajalci.

Lani obravnavali 600 turistov V poletnem času se število prebivalcev v Posočju podvoji. Turistična ambulanta v Tolminu opravlja dragoceno delo, saj prevzema obravnavo domačih in tujih turistov, ostale ambulante se ukvarjajo z domačini. Njen koncept je inovativno nastal v ZD Tolmin. Zdravniki za dva tedna pridejo v Posočje skupaj z družinami, zagotovijo jim stanovanje, občine jih plačajo, ZD zagotovi prostore in ostalo osebje. Letos je bil interes zelo velik, saj družine uživajo na dopustu, zdravniki pa popoldan delajo. V Bovcu deluje ambulanta samo za slovenske državljane, ki jo plačuje zdravstvena zavarovalnica.

Vrednost naložbe v SUC je ocenjena na 3,5 miljona evrov. Ministrstvo za zdravje bo prispevalo 1,6 milijona, ostalo bodo zbrale tri občine in ZD. Z včerajšnjim podpisom pogodbe med občinami in izvajalcem, Kolektor Kolingom, ki prenavlja stavbo, bodo znotraj nje začeli urejati še prostore za SUC. Delo bo potekalo paralelno s čim manj motnjami za zdravstveno oskrbo.

Gradbeno pogodbo za SUC sta podpisala Alen Červ in sodirektor Kolektor Kolinga Dejan Kiš. Foto: Neva Blazetič Foto: Neva Blazetič

Od 30 na 500 kvadratnih metrov

Zdajšnja urgentna ambulanta obsega komaj 30 kvadratnih metrov. “Nov center bo zajemal 500 kvadratnih metrov. SUC bo prevzel del pacientov, ki zdaj iščejo pomoč na zelo obremenjenih urgencah drugje, v našem primeru v šempetrski bolnišnici. Manj zahtevne primere bomo lahko oskrbeli sami, težje pa stabilizirali in napotili naprej. V urgenci bo več prostorov, za manjše posege, reanimacijo, izolacijo, opazovanje... Direktno bo povezan z ostalimi prostori v ZD, da bo lahko opravili diagnostiko. V neposredni bližini bo rentgen. Veliko bo servisnih prostorov,“ pojasnjuje direktor ZD Tolmin Primož Uršič, ki poudarja, da morajo naložbo končati leta 2027, ker so vezani na državni denar.

Stavba je v glavnem obnovljena, začeli bodo z urejanjem SUC. Foto: Neva Blazetič Foto: Neva Blazetič

Delajo z roko v roki

Direktor in župani poudarjajo, da je ključ do uspeha v medsebojnem sodelovanu in usklajevanju z državo. Ta bo zdravstvu v Posočju in nasploh na podeželju, kjer so posebne razmere za delo, prisluhnila tudi v prihodnje, obljublja državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Teja Košir. Sodelovanje in inovativnost sta privedli do dveh novosti. Strokovna direktorica Polona Gerčar Vičič je predstavila turistično ambulanto, ki uspešno deluje že drugo poletje. V poletnem času prihajajo na pomoč zdravniki iz vse Slovenije. Občini Tolmin je uspelo pridobiti koncesionarja za splošno ambulanto v Podbrdu, ki skrbi tudi za varovance dveh tamkajšnjih domov upokojencev. Kadrovska slika se izboljšuje. Vrnila se bo zdravnica družinske medicine, dobili bodo specializantko za delo v urgentnem centru in morda še enega zdravnika. •