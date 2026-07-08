Nekdaj najbolj obetavna vas v občini Idrija spet usiha
Godovičanom so minuli teden vodohran ponovno nekajkrat polnili gasilci z dovozom vode iz Idrije. To je bil slab zaključek prazničnega junija, ko so po zapletih odprli novo otroško igrišče in na pevskem večeru utrjevali skupnost. Gasilci vodo Godoviču dovažajo že vrsto let. Premalo vode v vodohranu je posledica suše, a še bolj visokih izgub vode v rešetastem vodovodnem omrežju.
GODOVIČ > Godovič je v samostojno občino Idrija pred 32 leti stopil s 460 prebivalci, lani pa jih je štel 709. Letos je padel pod 700 vaščanov. Kljub največjemu zazidalnemu načrtu v občini se novogradenj željnim zapleta. Koreninski vaščani svojih zemljišč ne želijo prodajati, hujše probleme povzroča pomanjkanje vode.
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