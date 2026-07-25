Nevaren odsek med Podnanosom in križiščem za Hrašče: razmere so kaotične, preglednost pa praktično nična
Odsek med Podnanosom in križiščem za Hrašče je izjemno nevaren in nepregleden, pa vendar je na njem dovoljena prekinjena sredinska črta. Domačini so zato pristojne že večkrat pozvali k čimprejšnji, smiselni in predvsem varni prometni ureditvi odseka. Uradnih odgovorov s strani DRSI do danes vseeno še niso prejeli.
HRAŠČE, PODNANOS > “V nedeljo sem se vrnil z dopusta in od takrat vsakodnevno prejemam klice krajanov, ki sprašujejo, zakaj ta odsek še vedno ni ustrezno urejen. Kot začasni ukrep bi bilo mogoče nemudoma izvesti vsaj rumeno dvojno neprekinjeno črto do križišča za Hrašče, dokler se ne sprejme trajna rešitev,” poudarja Miran Žvanut, predsednik komisije občine Vipava za pogajanja in usklajevanje z DARS-om, DRSI-jem in ministrstvom glede obnove hitre ceste Razdrto - Vipava. Kot dodaja, je tudi sam približno pol ure spremljal promet na tem križišču. “Razmere so bile izrazito kaotične, zato se upravičeno sprašujem, kako je lahko na tako nepreglednem in nevarnem odseku sploh dovoljena prekinjena sredinska črta,” dodaja.
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