Nevaren odsek med Podnanosom in križiščem za Hrašče: razmere so kaotične, preglednost pa praktično nična

Miran Žvanut meni, da bi se razmere lahko izboljšale z začasno dvojno neprekinjeno rumeno črto do križišča za Hrašče.

HRAŠČE, PODNANOS > “V nedeljo sem se vrnil z dopusta in od takrat vsakodnevno prejemam klice krajanov, ki sprašujejo, zakaj ta odsek še vedno ni ustrezno urejen. Kot začasni ukrep bi bilo mogoče nemudoma izvesti vsaj rumeno dvojno neprekinjeno črto do križišča za Hrašče, dokler se ne sprejme trajna rešitev,” poudarja Miran Žvanut, predsednik komisije občine Vipava za pogajanja in usklajevanje z DARS-om, DRSI-jem in ministrstvom glede obnove hitre ceste Razdrto - Vipava. Kot dodaja, je tudi sam približno pol ure spremljal promet na tem križišču. “Razmere so bile izrazito kaotične, zato se upravičeno sprašujem, kako je lahko na tako nepreglednem in nevarnem odseku sploh dovoljena prekinjena sredinska črta,” dodaja.