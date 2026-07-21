Nova Gorica: Dodatna senčna jadra in tobogan prihodnje leto

Tako je bilo na letošnji otvoritvi letnega bazena v Novi Gorici

NOVA GORICA • Med njimi je očitno tudi novogoriški mestni svetnik Neđat Šalja (Goriška.si), ki je na zadnji seji pred počitnicami na novogoriško mestno upravo naslovil predlog, da bi na letnem bazenu v Novi Gorici poskrbeli za več zelenih površin, sence in tudi igral za najmlajše. “Glede na vse višje poletne temperature bi bilo smiselno razmisliti o dodatni zasaditvi dreves, postavitvi senčnih jader, večjih senčnikov oziroma drugih pokritih prostorov za počitek,” je dejal.