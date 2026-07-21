Nova Gorica: Dodatna senčna jadra in tobogan prihodnje leto
Nova Gorica je v letošnje poletje vstopila s prenovljenim letnim bazenom v vrednosti 2,7 milijona evra, a se zdaj že pojavljajo predlogi, kaj vse bi ob njem še veljalo urediti.
NOVA GORICA • Med njimi je očitno tudi novogoriški mestni svetnik Neđat Šalja (Goriška.si), ki je na zadnji seji pred počitnicami na novogoriško mestno upravo naslovil predlog, da bi na letnem bazenu v Novi Gorici poskrbeli za več zelenih površin, sence in tudi igral za najmlajše. “Glede na vse višje poletne temperature bi bilo smiselno razmisliti o dodatni zasaditvi dreves, postavitvi senčnih jader, večjih senčnikov oziroma drugih pokritih prostorov za počitek,” je dejal.
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