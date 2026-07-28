Nova Gorica: ob sodišču načrtujejo gradnjo 70 novih stanovanj
Mestna občina Nova Gorica se je odločila, da proda nekaj svoje srebrnine. V postopku prodaje je namreč del zemljišča, ki spada pod t.i. OPPN ob sodišču. Izhodišča kupnina za nekaj manj kot 5000 kvadratnih metrov območja za gradnjo znaša 1,55 milijona evrov, rok za oddajo ponudb pa je 26. avgust do 17. ure.
NOVA GORICA > "Za prodajo zemljišča ob sodišču smo se odločili, ker želimo omogočiti nadaljnji razvoj mesta in boljšo izrabo prostora. Nova Gorica se sooča z izrazitim pomanjkanjem stanovanj, zato želimo na območjih, kjer prostorski pogoji to dopuščajo, spodbuditi gradnjo novih stanovanj. Zemljišče ob sodišču je eno od območij, kjer je takšen razvoj še mogoč. Območje bolj severno in ob magistrali pa ostaja namenjeno javnemu programu ter mestotvornim vsebinam regionalnega in nacionalnega pomena," so na novogoriški občini odgovorili na naše vprašanje, zakaj so se odločili za prodajo dela stavbnega zemljišča, ki spada pod t.i. OPPN ob sodišču.
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